Dok pišem ove redove, ne znam kako je proteklo postavljenje trećeg, možda najneobičnijeg istorijskog rekorda Hrvata. To je sinoćni koncert Marka Perkovića Tompsona. Svi već znaju da je za taj koncert prodato najviše karata u istoriji sveta. Neko će reći da je ovde reč samo o muzici, o zabavi. Ali Tompson nije Oliver Dragojević. On nije decenijama izvodio repertoar koji vole mnoge generacije. Ceo Tompsonov opus vezan je za rat. Iako ima i pesme koje nisu nacionalističke, najviše se proslavio veličanjem Maksovih mesara i ustaškim pozdravom na početku svojih koncerata. Poređenja radi, ne može se ni zamisliti da bilo gde u Evropskoj uniji neki muzičar podiže ruku u nacistički pozdrav, ili da pravi aluzije na Holokaust. Pevači nacionalisti imaju veliku političku ulogu u Bugarskoj, ali ni njima ne pada na pamet da veličaju saradnju Bugarske s nacistima. Da bi pola miliona ljudi došlo na Tompsonov koncert, u proseku bi iz svake kuće morao da dođe makar po jedan član domaćinstva. Ako pretpostavimo da Perkovićevu publiku uglavnom čine mladi ljudi, dolazimo do čudnovatog zaključka. To su ljudi koji verovatno nikad nisu imali posla sa nekim Srbinom. Zašto toliko vole umetnika kome je mržnja prema Srbima središnja tačka stvaralaštva? To je pitanje za ozbiljna naučna istraživanja.