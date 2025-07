Prošle nedelje su se na samim svetskim strateškim vrhovima okrenuli telefoni, jer su ponovo na vezi bili Tramp i Putin, što nije baš i neka novost, jer im je ovo već šesti put da divane preko žice ove godine, no prava i realna novost je što su prošle nedelje telefone okrenuli Putin i Makron, koji ne samo da se nisu, makar kada je o zvaničnim telefonskim razgovorima reč, čuli od 11. septembra 2022. godine već su u međuvremenu i kritikovali akcije jedan drugoga u ratu u Ukrajini. To što su se čuli Makron i Putin je lepa vest, iako od nje ne treba očekivati bog zna šta što se tiče rezultata na samom terenu i među prašinarima koji će nastaviti da gule ono što im već vrhovne komande kažu da gule, ali ipak nije beznačajna stvar.

Na to da Putin i Makron okrenu telefone je uticalo pre svega sve ono što smo videli u takozvanom dvanaestodnevnom ratu između Izraela i Irana, kada je Evropa, a čiji je Makron trenutno najiskusniji i najtalentovaniji lider, zaključila da je vrag odneo šalu. Pobočni razlog je poseta nemačkog kancelara Merca Vašingtonu koji je tamo uživo zaseo s Trampom, bivajući u nuždi da nakon tog sastanka odmah s Makronom podeli utiske i da kao dominantni evropski strateški dvojac odrede šta im je činiti u sve otkačenijem svetu da evropskoj staroj dami sačuvaju stabilnost. Iz svega toga je prirodno proizašlo da se mora okrenuti Putin, koji mnogo toga zna o razvoju situacije na Bliskom istoku, da ne pominjemo Ukrajinu, čijim ratom on direktno komanduje. Dakle, Evropa je shvatila da nema taj luksuz da je preskaču u važnim strateškim proračunima i da svi drugi budu međusobno u boljim odnosima nego što je ona s njima i ko bi se onda aktivirao nego Makron, to jest Francuska, kojoj je uvek bolje stajala uloga bastiona diplomatije, nego ratne mašine, usled čega su i danas glavni diplomatski izrazi francuski.