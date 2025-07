Moji NKVD-ovci su dojavu klasifikovali kao poverljivu zato što je Lompar u jednom trenutku pomenuo i ime moje malenkosti. Priložili su i link da pogledam emisiju. Što sam - stisnuvši muda - i učinio. Ne baš „integralno“, nego na preskoke. Izgleda da je deo u kome me Lompar pominje - i zašto me pominje - ostao u nekom od tih preskoka. Što je u neku ruku i bolje, jer da nije ostao, sad biste čuli žestoku eksploziju, ali ne bi bilo panike. Znate već šta bi pucalo da me je Lompar pomenuo.