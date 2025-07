Slušaj vest

Divno je što će neki dobrostojeći glumac, pevač ili vrhunski bogati sportista da javno kaže kako vas podržava, ali pitanje je koliko on istinski oseća narod i njegove muke. Super je što će njegova podrška na vaš birački saldo možda još nekog birača dovući, ali može da se dogodi i suprotno, da nekog otera. Uostalom, koliko su svetske zvezde nebitne običnom čoveku, pokazali su izbori u SAD, gde nema holivudskog superstara ili muzičke megazvezde koja nije stala uz Kamalu Haris. Opet, bilo je to badava. Narod je dao glas Trampu jer mu je bila muka od levo-liberalnog džet-seta i njihovog bogaćenja na besmislenim vrednostima vouk kulture i poštovanja lažnih ljudskih prava.

Razlog zašto ovo pišem je želja nekih da prikažu kako je strašno bitno u Srbiji da li će, recimo, Novak Đoković da te podrži. Neki idu i dotle da govore kako on ima određene političke ambicije, pa će po okončanju karijere da se oproba u političkim vodama. Šta god i kako god, ta kategorija je totalno nevažna. Kao i svaki čovek na ovoj planeti, tako i Đoković ima pravo na svoje mišljenje, s kojim možete ili ne morate da se saglasite. Svaka čast njemu kao najboljem teniseru svih vremena. Država koju predvodi Aleksandar Vučić pomogla mu je kao niko nikad i mora da nastavi da uvek bude uz njega u vezi sa sportom. On je neviđeni brend, najveća moguća pokretna reklama za Srbiju, naš najbolji ambasador, i iz tog ugla on je Srbiju strahovito zadužio.

Međutim, to što je on vrhunski sportista kakav se možda nikad više neće roditi u Srbiji, ne znači da on ima i ispravan politički stav, niti da ima bilo kakav talenat za politiku. Ipak je politika nešto sasvim deseto. Tu sportske titule ne pomažu, već jasan plan i program, a to znači da imaš nekakvo znanje kako se vodi sistem, kako ćeš dovesti investitore, kako ćeš zaposliti narod... Ljudi hoće da vide sigurnost, a to nijedan glumac, sportista, pevač ili javna ličnost bez iskustva u politici ne može da ulije. Pa Ukrajina je izabrala komičara za predsednika. Vidite dokle ju je doveo. Samim tim, Đokovićevo mišljenje u vezi s političkim zbivanjima je apsolutno nevažna kategorija. Slobodno neka pumpa ili ispumpava koliko mu je volja, a da li je to sa njegove strane ispravan gest, posebno posle toliko pomoći u raznim situacijama gde mu je aktuelna vlast pritekla, neka narod oceni.