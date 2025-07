Mi Srbi nikada nismo bili tihi, već smo prilično bučni, te je za nas uvek bilo najteže da radimo u nacionalnom interesu i ćutimo. Kada radimo, onda mora to na sva zvona, a kada nećemo da radimo i kada nam nešto smeta, opet to mora na sva zvona, umesto da stvari popravljamo tihim i strpljivim radom. Otuda nije ni čudo što nam država i društvo već mesecima ključaju. Manifestacije, performansi, mitinzi i kontramitinzi i udaranje u junačke grudi ove ili one strane prave ogromnu buku i udaljuju naše društvo upravo od onoga što mu je najpotrebnije u ovakvim geopolitičkim vunenim vremenima - od tišine u kojoj bi na miru razmislili šta nam je činiti da u 21. veku ne prođemo kao u 20. veku, kada smo kao nacija i država lutali od nemila do nedraga. Da ne pominjemo koliko vaskolika buka oko nas udaljava društvo od bilo kakvog bazičnog konsenzusa i društvenog dogovora koji ćemo morati pre ili kasnije da napravimo, jer je alternativa tome da svoje probleme rešavamo putem nasilja, a takve metode nikome - ni pojedinačnim ljudima, ni raznim društvima - nisu donele mnogo sreće, već, naprotiv, ostavljaju trajne traume.

Nije problem ni da se potučemo između sebe, jer ne bi nam bilo prvi put, ali je trenutak za to prilično nezgodan, jer je čitav svet u geopolitičkom vrenju, te upravo čekamo hoće li Tramp posegnuti u ruska zamrznuta sredstva kako bi dodatno naoružao Ukrajince, na šta ga nagovaraju, a što može da izazove dodatni globalni vatromet, koji bi nas, ako se ukrsti s nekim našim većim domaćim pičvajzom, mogao odvesti pravo u slepu ulicu istorije. Imamo već iskustvo da smo tokom Drugog svetskog rata vodili i jedan krvavi građanski rat, i od tog iskustva se nismo do danas oporavili.