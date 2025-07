Da, baš tako, poštovani čitaoci. Na ulicama naših gradova kao blokaderi ostali su apsolutno čudni ljudi za koje se ne može nikako pronaći opravdanje nadležnim zdravstvenim ustanovama zbog čega nisu hospitalizovani i na psihijatrijskom lečenju, već se slobodno šetaju i maltretiraju građanstvo. Sada im je sinulo da bi najbolje bilo da idu na adrese funkcionera vlasti i da im maltretiraju porodice, a pride i komšiluk. Uzgred, uveliko osmišljavaju akcije kako da maltretiraju neutralne ljude, to jest one koji gledaju svoja posla i ne petljaju se u političke razmirice, pa shodno tome obilaze kafiće i restorane gde ljudi mirno sede i druže se i iz čista mira ih napadaju.

No, vratimo se na ove posete kućnim adresama funkcionera ili simpatizera vlasti. Nedavno su opoganili kuću vlasnika Informera Dragana J. Vučićevića, a pre dva dana došli su na vrata Milošu Vučeviću. Grupa apsolutno ludih i šizofrenih osoba nekoliko sati maltretirala je kompletan komšiluk i sve one koji žive u ulici gde i Miloš Vučević, baš onako kako su mladi SS-ovci maltretirali političke neistomišljenike.

Obično ta bezvredna i neobrazovana rulja, puna kompleksa, ima potrebu da napada bolje od sebe kako bi sopstvene komplekse lečila. Naravno, sve je to i sračunato kako bi se izazvala reakcija druge strane, pa da onda udari Srbin na Srbina i da imamo sukobe po ulicama. To se mora izbeći po svaku cenu i zato je država dužna da ove likove što pre strpa u ludnicu ili u zatvor.

Ne daj bože nikada da se politika preseli ispred nečijih vrata. Ničija porodica nije dužna da trpi niti da strada zato što se njen neki član bavi politikom. Drugarice i drugovi blokaderi, uglavnom pripadnici radikalnih antisrpskih i levičarskih organizacija, posebno u Novom Sadu rukovođeni Dinkom Gruhonjićem i autonomaškom klikom, moraju da budu svesni narodne poslovice - kako seješ, tako ćeš i da žanješ. Ono što oni danas seju, a to je najbestidnije nasilje i uvođenje nenormalnih metoda u političku borbu, može da im se vrati kao bumerang. Nemoj samo tada da cmizdre i da kukaju na sav glas, jer su oni tvorci takvog vida političke borbe. To što oni danas nekom dolaze na vrata, sutra može da im se vrati. Setite se samo kako je Gruhonjić cmizdrio što mu je neko na ulici nešto dobacio. Zamislite da mu dođe na vrata i da mu blokira da izađe iz zgrade, kao što su oni to uradili Milošu Vučeviću. Zamislite šta bi se tada dogodilo i da li bi možda i NATO pozvali da interveniše. Ovoj ANTIFA družini ostalo je još samo da zapuca iz vatrenog oružja, jer su dosad sve probali. Molim državu da reaguje i da te lude ljude primiri, jer to što oni rade može da izazove dalekosežne posledice po društvo.