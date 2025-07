Kako je ovih dana popularna reč REM, iskoristiću je, na početku teksta i za odnos Zagorke Dolovac, republičke javne tužiteljke, s javnošću. Bila je tužiteljka u dubokoj REM fazi, prateći, nadam se, rejtinge i poverenje građana u instituciju na čijem je čelu. Tako je, izveštaj Evropske komisije za Srbiju, na detaljan i diplomatski kritičan, kao da sam ga ja pisao, opisao stanje u pravosuđu, navodeći i brojke. Tamo, od pre nedelju dana, stoji da je poverenje građana naše zemlje u pravosuđe sa stabilnih 36% prošle godine palo na 30%. Nekima u politici ovakvo „veliko“ poverenje građana deluje kao misaona imenica, dok drugima, koji vode ovu zemlju, to predstavlja neuspeh i nešto što i ne pomišljaju da može da se desi. Kada bi se ta ista poruka poslala i tužilaštvu, da je nedopustivo da poverenje bude na tako niskom nivou, siguran sam da će biti onih koji će to dobro prihvatiti kao konstruktivnu kritiku i učiniti nešto da se to stanje popravi.