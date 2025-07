„Ovo što nikad ovako nije bilo“ - a što je according to moja neznatnost oduvek ovako bilo (i što će zadugo ovako biti) - jeste suma dvovekovnih politika kolektivnih frustracija. Frustracije su ljudski usud čisto i koristan za istoriju i život, u smislu motivacije da se frustriranost prevaziđe ili bar ublaži.

Pojednostavljeno: Nešto bi hteo, a okolnosti te sprečavaju da to postigneš. Muka duhu. To su, da kažemo, pozitivne, motivacione frustracije i korisne su za istoriju i život. Ima, međutim i nekorisnih i štetnih frustracija. One nastaju kad se usled dugotrajnih frustracija dođe na zabludnu pomisao da se frustracija (bilo čime) može prevazići povećavanjem frustracije.