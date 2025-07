, pre svega zbog toga što je to prvi dominantno dronovski rat, iako su u njemu prisutne i stare tradicionalne forme, tenkovi i čizme, bez kojih ipak nema konačnog uzimanja neke teritorije. Prošle nedelje je ta naša metafora ukrajinskog rata kao video-igrice dobila puni smisao jer je ukrajinska komanda odlučila da nagrađuje vojnike, baterije i dronovske jedinice bodovima s obzirom na to koliko su uništili ruske efektive, opet vojnika, baterija i dronova, precizno rangirajući koliko bodova donose mrtve ljudske glave, koliko zarobljenici, koliko dronovi, baterije ili pokoji nesrećno zalutali tenk.

Baš kao u video-igrici postoje različiti nivoi, teži i lakši zadaci, lakše i teže mete, te se bodovi dobijaju s obzirom na to koliko spretni ili manje spretni „igrači“ mogu da se snađu na ovim ukletim nivoima apokalipse sada. Razlika u odnosu na video-igricu je „samo“ u tome što oni koji igraju ne gube fiktivne živote sve do konačnog „game over“, kao što se dešava u pravim računarskim video-igricama, već mogu izgubiti i svoj život, jer su svi igrači istovremeno i mete i lovina. Pa ko spretniji i veštiji, što je opet odvajkada činilo ratnu sreću ove ili one strane, samo što se sada ne vitlamo topuzima, mada ima u ratovima još uvek i dimenzije borbe prsa u prsa, već sofisticirano sedimo na operativnom položaju i gađamo mete sa displeja, bivajući i sami potencijalna meta u ovoj hiperrealnoj video-igrici. Jer rat nije odavno čojstvo i junaštvo, već veća ili manja (opasna) igra, koja je najpre bila riziko, pa monopol, pa konačno sada i video-igrica u njenom bukvalnom vidu, što je dalekovido još tokom Prvog svetskog rata predvideo Ernst Jinger, odlikovani nemački ratni heroj, koji je - razočaran time što ne može u savremenom ratu biti Ahilej ili Hektor kao što je mislio, već nužno samo koristan idiot, što je upravo tokom rata i shvatio - bacio oružje i otišao da piše knjige i teorijske rasprave postajući mudri Odisej.