Na ova sumračna razmišljanja o srbifikaciji - da ne kažem baš propasti „kolektivnog Zapada“ - navela me je globalna afera od estradne sorte na kakve u redovnim okolnostima ne obraćam pažnju.

Šta je to privuklo moju pažnju? Evo šta, što reko Blic. Elem, na koncertu određenog Coldplaya - za koji ne znam da li je bend ili pjevač - kamera je usnimila razdragani zaljubljeni (sredovečni) par u zagrljaju. Neki huncut iz režije je hteo da napravi štos - ili je prepoznao zagrljene personae dramatis i naumio da im ga „spusti“ - pa je sliku preneo na koncertni video-bim, s koncertnog video-bima slika se prenela na televizore, s televizora na društvene Instragrame i Tiktokove...

Jeste da je to kulovski, ali u takvoj situaciji - ova je, recimo, dibidus urnisala živote zagrljenika - moja neznatnost uvek pomisli: koji im je qwrz trebalo da onako duboko sredovečni (nisu to juniori) 1. uopšte idu na koncert i 2. da se ljubakaju na mestu na kome privatnost nije zagarantovana.

Nije ova afera presedan. Presedan je intenzitet globalne uzibrečenosti. Anglosaksonski svet puno drži do javnog seksualnog morala, ali u analogna vremena - da bi izbio hiljadama puta manji moralni pičvajz - bilo je potrebno da britanski ministar naguzi nekog dečkića u nekom haustoru, da pritom bude fotografisan in flagranti i da mu do kraja ostane nejasno da li mu je dečkića namestio onaj koji je fotografa poslao na mesto erotskog zločina. (Što je gotovo uvek bio slučaj.)