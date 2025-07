Utuk pod naslovom Svetislav Basara - „Advocatu diaboli“ - dojavili su mi obaveštajci za SPC - objavljen je na opskurnom portalu za koji do tada nisam bio ni čuo, nekakvom Sunčaniku, u čijem imenu je za pažljivijeg čitaoca sadržana i uređivačka politika. Valjda je svakom iole pismenom jasno da Sunčanik hoće da kaže da je on „Kontrapeščanik“ i da je pokrenut sa idejom: Vi nas agnostičkim Peščanikom, mi vas svetosavskim Sunčanikom.

Potražio sam u bespuću internetske zbilje portal Sunčanik, našao ga, ali impresum, tj. podatke ko to uređuje, ko tu piše nepotpisane tekstove, nisam našao, a istini za volju, za qwrz mi nisu ni trebali.

Koga to interesuje, neka pročita - toplo mu preporučujem, duhovno će se vozdići do nebesa - ja ću sažeto izneti šta tekstopisac hoće, a ne ume da kaže. Elem, tekstopisac kaže da ja nemam pojma o crkvenoj istoriji - što je tačno - da još manje imam pojma o crkvenom sudstvu - što je takođe tačno - ali crkvena istorija i sudstvo i nisu ni bili tema mojih kolumni. Moja teme/teza je bila da crkveni sud nije deo pravnog sistema Republike Srbije, da je on doduše legalan, kao što su legalne unutarkompanijske disciplinske komisije, da je štaviše „vlastan“ da pred lice njegove pravde poziva koga hoće, ali da je takođe svako vlastan da se pred crkvenim sudom ne pojavi ako ne nađe za shodno.