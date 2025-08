Kod Hrvata je dan nacionalnog ponosa peti avgust. Oni „Oluju“ predstavljaju kao veličanstvenu pobedu. Njihova propaganda to prikazuje kao da su pobedili Hitlera, Romela, Staljina i Žukova zajedno.

Drugo i još gore je to što su zločine nad Srbima počinile snage redovne hrvatske vojske i policije, a ne paravojne jedinice, kao kod srpskih zločina u BiH. Treće, ustaše su smatrale da one Srbe koje ne pobiju treba pokatoličiti ili proterati. S obzirom na to da su u „Oluji“ s Hrvatima zvanično sarađivali Amerikanci, klanje stotina hiljada Srba i njihovo preveravanje nisu bile ostvarive mogućnosti.