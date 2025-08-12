Slušaj vest

- ponekad mnogo manji nego danas - i da su idealizovane slike prošlosti najobičnija turbo folk prdnjava.

Nekih pomaka, doduše, ima. Danas je ipak nezamislivo da ađutant đenerala Mojsilovića umlati opozicionog poslanika sabljom okrenutom pljoštimice ispred „Kasine“, usred centra prestonice, a upravo se to događalo usred „zlatnog doba srpske demokratije“.

Kuda (i kako) stvari idu, možda će i to jednog dana biti zamislivo.

Zasad nije.

Sve te pozlaćene nebuloze, rapaljske idealizacije prošlosti, sva ta osvećenja profanog i sve te profanacije svetog nisu potekli iz „našeg naroda“, nego iz parapolitičkog entiteta koji moja neznatnost (pomalo grešeći dušu prema Cincarima) radno naziva Cincarsko-kalburska čaršija, čiji borbeni sastav čine „kolenovići“ kojima viri praziluk iz guzice, koji su provizorno podeljeni na Slavski Pojas i Euromahalu.

Najbolji portret cincarsko-kalburskih dubokih čaršijanera dao je Slobodan Jovanović opisujući ih kao „ljude koji su uredno, pa možda, čak, i s vrlo dobrim uspehom svršili školu, ali u pogledu kulturnog obrazovanja i moralnog vaspitanja nisu stekli skoro ništa“. Ali viđite sad vraga: maltene svaki duboki čaršijaner, koji je uredno pa čak možda i s dobrim uspehom svršio školu, ali u pogledu kulturnog obrazovanja i moralnog vaspitanja nije stekao ništa, složiće se sa Slobodanom Jovanovićem i - štaviše - ukazati na opasnost od takvih i takvima sličnih...

Šta nas dovodi u srce tame naše istorijske čitanke, do duhovnog slepila srpskih main stream kulturnih i političkih elita (svih i svuda), apsolutnog odsustava kritičke samorefleksije, nesposobnosti razlučivanja ličnog od opšteg, mogućeg od nemogućeg i - posledično - do nesnalaženja u mutnim vodama svetske (i još mutnijim vodama) regionalne istorije.

To je mentalni sklop misaonih kurcšlusa, za koje je prosti puk - koji se uvek pali na „prvu loptu“ - veoma prijemčiv. Ovako to ide u praktičnoj istoriji: Srbi su imali Dušanovo carstvo, što znači da imaju pravo (pre će biti obavezu) da ga obnove i prošire. Svako pravo, što rekli pokeraši.

Ali može li se to učiniti, je li to realno, ima li se para, rane i džebane za takav poduhvat, takva nesrpska pitanja se ne postavljaju.

A zašto se ne postavljaju? Evo zašto, što reko Bic: Zato što „mi možemo i ono što ne možemo“ (Ćosić) i „što mi sebi ne možemo dozvoliti da obraćamo pažnju na realnost“ (V. Janković).