Koliko god da se predsednik Vučić upinje da smiri članove Srpske napredne stranke, to mu sve manje polazi za rukom, jer dosta je bilo. Želja da se šizofreni likovi koji su umislili da su veliki revolucionari nauče pameti jača je od bilo čega. Pa čak i od Vučićevog apela za mir. Ovo je sada već situacija koja mora ozbiljno da nas zabrine, jer u nekim manjim mestima vodio se pravi mali ulični rat između naroda i blokadera. Zasadaje sve to u nekom koliko-toliko kontrolisanom stanju, no zaista može doći do ozbiljnih neuralgičnih situacija, gde će neko ne daj bože stradati, a onda svi zajedno možemo samo da se hvatamo za glave, a po svemu sudeći, i za puške. Ono što mora da nam bude jasno i da s tim budemo načisto, to je činjenica da blokaderi idu na to da izazovu građanski sukob. Njih je malo, ali oni su radikalizovani do mere da građanski rat vide kao jedinu šansu da dođu do vlasti. Nikakvi izbori njih ne zanimaju, niti ih zanima nekakva borba protiv korupcije, njih zanima građanski rat, jer je revolucija jedino na šta računaju kako bi se domogli vlasti. Trenutno su u pretposlednjoj fazi napada na protivnike, a to je da im dolaze na kućne adrese i ispred stranačkih prostorija. Sledeća faza su atentati, a pucanje na prostorije već se dogodilo u Vrnjačkoj Banji. Nemojte se zgražavati nad ovim što pišem, niti se pitati da li je to moguće. Da, to je realnost i, što je pre shvatimo, veće su nam šanse da probamo da izbegnemo krvoproliće, koje oni toliko priželjkuju, tj. preko njih oni koji ih plaćaju da izazivaju ovakav vid haosa. Ukoliko nastavimo da se pravimo blesavi kao da se ništa ne događa, građanski rat je neminovan i biće ozbiljnih posledica.