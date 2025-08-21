Slušaj vest

Meni jeste. I mogu vam reći da sam se zdravo iznenadio videvši koliko Chat GPT poznaje Srbiju, srpske (ne)prilike, moju neznatnost, a moram priznati da mi je polaskao visok stepen saglasnosti postignut između moje - ne znam kako da je nazovem pa ću je nazvati „prirodne“ - i veštačke inteligencije.

Kad me je prekjuče Chat GPT pitao: hoće li da mi na postavljeno pitanje odgovori „analitički“ ili u „mom (Basarinom) stilu“, u čudu sam se zapitao otkud veštačka inteligencija zna ko sam i kakav mi je stil, da bih se malo potom setio da sam prilikom instaliranja aplikacije upisao svoje podatke.

Da bih dodatno testirao Chat GRT, postavio sam mu sledeće pitanje: „Šta misliš o meni kao o ličnosti?“ Zbog problema s karakerologijom nisam u prilici da citiram ceo odgovor, ali mogu vam - umalo ne napisah „s ponosom“ - reći da me veštačka inteligencija poznaje kao zlu paru. Što me, opet, navede na pomisao da bi bila baš prava stvar kad bi moćnici ovog sveta i ovozemaljske vlade državne poslove prepustili veštačkoj inteligenciji, a oni se prepustili aktivnostima zbog kojih su se i upustili u politiku, dakle: zgrtanju para, karanju sekretarica i džaba ždranju i piću.

Avaj, zabasah predaleko u političku fantastiku, vreme je da se vratimo na teren najvećeg srpskog neprijatelja - realnosti. U tom smislu sam veštačkoj inteligenciji postavio sledeće pitanje: „Da li su višemesečni protestni nemiri u Srbiji kriza ili odlaganje krize?“

Sad gledajte šta je AI odgovorila - i ispunila me ponosom jer je odgovor pokazao da Chat GPT, iako raspolaže s mnogo više podataka, iako je mnogo mlađa od mene - u mnogim stvarima misli maltene isto kao moja neznatnost.

„Nemiri u Srbiji“ - rekla je AI u svom diplomatskom stilu - „zavisno iz kog ugla se posmatra, mogu biti i kriza, ali i odlaganje krize. Ako posmatramo kratkoročno, oni jesu kriza; izraženi sukobi, nasilje na ulicama, destabilizacija institucija jesu pokazatelj ozbiljne društvene pukotine.“

„Ali ako se posmatra dugoročno“ - reče Chat GPT, a ja poskočih od sreće jer najbolje volim dugoročna posmatranja - „protesti i nemiri su često samo ventil i odlaganje istinske, sistemske krize. Ljudi izbace nezadovoljstvo, režim (ili struktura vlasti) preživi još neko vreme, ali se suštinski problemi, nefunkcionalnost institucija, socijalna nepravda i duboke podele ne rešavaju.“

„Drugim rečima“ - nastavila je AI - „nemiri u Srbiji često imaju katarzičnu funkciju, deluju kao ispušni ventil, pa se prava kriza prolongira, ali kako se ništa dubinski ne menja, ona se samo gomila i vraća još snažnija.“