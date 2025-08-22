Slušaj vest

Otkad nisam čuo - a kamoli upotrebio - sintagmu „prevazilaženje problema“, opšte političko mesto Srbije dok je bila u dijalektičkoj fazi socijalističkog samoupravljanja. Naime, u vreme socijalizma problemi se - pod uslovom da se priznavalo da neki problem uopšte postoji - nisu „rešavali“, nego su se „prevazilazili“, a najjednostavnije i najbrže su se prevazilazi u vreme dok je Srbija bila u staljinističkoj alotropskoj modifikaciji. Prosto ko pasulj. Streljaš čoveka koji pravi problem i - cap! - njet čelovjeka, njet probljema.

Ako se sećate, poslednje što je Chat GPT rekao pre zaključenja jučerašnjeg broja bilo je sledeće: „Drugim rečima, nemiri u Srbiji često imaju katarzičnu funkciju, deluju kao ispušni ventil, pa se prava kriza prolonogira, ali kako se ništa dubinski ne menja, ona se samo gomila i vraća još snažnija.“

Nije to bilo sve što je Chat GPT rekao. Rekao je i ovo: „Evo nekoliko primera iz novije srpske istorije na kojima se jasno vidi razlika između krize i odlaganja krize.“ Pa je Chat krenuo da nabraja.“Demonstracije 9. marta 1991. Šta se dogodilo? Masovni protest protiv Miloševićevog režima.

Sukobi s policijom, žrtve, vojska na ulicama. Da li je to bila kriza? Da, u tom trenutku režim je bio ozbiljno poljuljan (bilo je na kolenima, lično video, prim. S. B.). Ishod: Nije došlo do promene sistema. Milošević je ponovo učvrstio vlast. Kriza odložena.

According to Chat GPT, sledeća prilika za krizu - tj. odlaganje krize dogodila se posle devet i kusur godina, petog oktobra 2000. Šta se tada dogodilo? Evo šta, što rekao Chat GPT: „Protesti protiv MIloševića. Da li je to bila kriza? Da, ali „kontrolisana“. Ishod: Promena režima, ali bez temeljne reforme institucija. Zaključak: Bila je to delimična kriza, ali i odlaganje dublje krize jer su strukture iz devedesetih ostale nepromenjene.“

Da smo Chat GPT i moja neznatnost navukli ronilačku opremu i zaronili dublje u srpsku istoriju, otkrili bismo neprekinuti niz odlaganja kriza - od kojih je neka bila vrlo krvava - nasilno prekinut komunističkom, recimo, koja je stogodišnju seriju odlaganja krize odložila na period od 40 godina.

Iz napred rečenog proizilazi da je u Srbiji odlaganje krize društveno uređenje, koje će - ovo nije mišljenje Chat GPT-ja nego moje - ostati na snazi sve dok ovo društvo ne „odluči“ (kriza znači upravo to: odluka) da se suoči sa svetskom i svojom realnošću, da se „opredeli“ šta hoće i šta namerava uradi sa sobom i da se posle drži odluke ko pijan plota, a ne da tumara od monarhije, preko komunističke satrapije, zaključno s pseudodemokratijom u kojoj ima podosta monarhijskih i komunističkih elemenata...