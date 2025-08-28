Slušaj vest

Sve to je izgovorio kao odgovor na potencijalne najave mogućih ponovnih blokada škola, kako osnovnih, tako i srednjih, koje nam se najavljuju od samog početka školske godine. Istina, predsednik Vučić je tu u pravu. Zaista, srednja škola nije obavezna, pa molim lepo.

Ko neće da uči, ne mora. No, šta ćemo sa onima koji žele da uče, a jedna bahata i obesna manjina kako nastavnog kadra, tako i učenika, blokira im rad škole? Tu već država mora da reaguje, htela ili ne, jer pravo na obrazovanje je pravo koje je Ustavom zagarantovano, te je shodno tome onom ko želi da se obrazuje država dužna da obezbedi nesmetano obrazovanje. Što se tiče osnovnog obrazovanja, ono je svakako po zakonu obavezno, pa ukoliko se neko drzne da onemogući rad osnovnih škola, apelujem na državu ekspresno da reaguje i da odmah podeli otkaze svakom direktoru ili nastavniku koji bi blokirao rad neke osnovne škole. Takođe, ukoliko neko od roditelja izvodi nekakve kerefeke, pa ne šalje dete u školu, da se odmah angažuju socijalne službe, jer dete mora da ima osnovno obrazovanje i ne postoji niko, pa ni roditelj, ko može da mu isto uskraćuje.

Kada govorimo o srednjim školama, država takođe tu da bude rigidna. Odmah otkaze da deli nastavnicima koji bi da blokiraju nastavu ili da u skladu sa zakonom svakog učenika koji ne dolazi na nastavu kazni, čak i izbacivanjem iz škole. Jednostavno, red mora da se uvede, jer škole, ni srednja, a posebno ne osnovna, ne smeju da budu poligon za političke ambicije bilo koje opcije. Setimo se, doživljavali smo da neki nastavnici, politički aktivisti pre svega, izvode decu određenih funkcionera i da ih teraju da izvikuju parole protiv roditelja. Da ne govorimo o monstruoznim zloupotrebama izvođenja dece u osnovnim školama, i to dece nižih razreda, da blokiraju ulice, što je zakonom apsolutno zabranjeno.

Dakle, do početka školske godine ima nekih pet ili šest dana. Država apsolutno treba da bude spremna da najstrože kažnjava svaki pokušaj blokiranja škola, po cenu da se čitav kolektiv otpusti i da se dovede potpuno nov nastavni kadar. Jednostavno, država je dužna da obezbedi nesmetano sprovođenje nastave i tu nikakve milosti ne sme da bude.

Sve ovo pišem kao otac četvoro dece, od kojih troje zasad ide u školu. Ne zanima me da li je neki od nastavnika moje dece politički saglasan sa onim što ja kao njihov otac zastupam. Ne želim da im iko uskraćuje pravo na obrazovanje, jer sam kao roditelj vrlo zainteresovan šta će iz osnovne škole poneti. Posao nastavnika je da školuje decu, a ne da ih izvodi na ulice da blokiraju saobraćajnice, jer deci je mesto u klupama, a ne na ulici. Uostalom, to što su pojedini nastavnici činili izvodeći osnovce na blokade, i to bez saglasnosti roditelja, za zatvor je. Vidim da je država pokrenula ozbiljnu akciju smene direktora koji su blokirali rad škola i tu dajem apsolutnu podršku da se s tim nastavi. Jednako se to odnosi i na nastavnike koji su pomislili da bi moglo da im bude zaboravljeno šta su činili, jer kako je sam predsednik Vučić najavio - vreme odgovornosti dolazi.