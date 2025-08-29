Slušaj vest

Tri osnovne karakteristike napada nacističkih jurišnih odreda - poznatih kao SA (Sturmabteilung) ili „smeđe košulje“ - na političke neistomišljenike u Nemačkoj između 1920. i 1934. srećemo i kod srpskih blokadera! I žuti su, i gegaju se i kvaču, dakle - nacisti su u našem sokaku! I doslovno!

U noći između nedelje i ponedeljka neka njihova grupa preko cele fasade skromne porodične kuće Vladimira Balaća u Novom Sadu napisala je „Selite se, dođoši“ i „Zborovi Novi Sad“.

„Dođoši“ u Vojvodini su, u najvećoj meri, kolonisti iz krajeva postradalih u Drugom svetskom ratu i docnije u „Oluji“, kao i izbeglice sa Kosova i Metohije. Nije ovo prvi put da se traži njihovo proterivanje jer kvare „čistotu vojvođanske rase“, tamošnji način života i postojeće odnose. Autonomaški krugovi tu su se našli na istom poslu s Novom i N1, koji uporno plasiraju narativ da „dođoši“, budući iz zaostalih krajeva, „glasaju za Vučića“.

Puna su im usta ljudskih prava i demokratskih principa, ali kad padne mrak, uzimaju kante s bojom i ispisuju rasističke parole. Gde da se sele „dođoši“? Južno od Dunava i Save, jer je ovo gore vaše, a ovo dole naše?

U Šolakovom Danasu je 9. avgusta na naslovnoj strani objavljen naslov „Vojvođanke i Vojvođani su sami oslobodili svoju zemlju“. Ništa jugoslovenski partizani, ni ruska Crvena armija, sami su pobedili Hitlera na svojoj teritoriji. Zato sad, valjda, imaju pravo da odlučuju koga će da puste da tu živi!

Kao što bujica na svoju površinu izbaci smeće i prljavu penu, tako je iz meteža nastalog posle tragedije u Novom Sadu isplivao ološ sa svojim niskim strastima, plitkim umovima i pogrešnom procenom da je najzad došao trenutak da se ostvare njihovi bolesni planovi. Barovi u pravoslavnim crkvama, o kojima mašta Dinko Gruhonjić, i slično.

Gde su sada, pitamo, svi oni „građanski aktivisti“ što su pre nedelju-dve krečili „grafite mržnje“, u koje su ubrojali i srpsku trobojku? Zar im nijedna kanta boje nije ostala da premažu ono što je napisano na kućerku Vladimira Balaća? Ili u tome ne vide ništa loše?

I gde su sada Nova i N1 da registruju, jave, upozore da se nacizam povampirio u Novom Sadu? Lakše je bilo danima širiti lažnu vest o šesnaestogodišnjaku iz Valjeva koji je na samrti posle torture u policiji, svesno podjarivati masu, nego i u po bela dana ostaviti reportera ispred Balaćeve kuće i reći: „Juče se dogodio sraman čin...“ Ne znaju oni šta je sram!

Grafit „Selite se, dođoši“ plod je udruženog zločinačkog poduhvata blokadera i autonomaša. Prvima se Balać zamerio jer hoće da studira, drugima jer se doselio iz Republike Srpske. Ali i jedni i drugi morali bi da znaju da slova na zidu ništa ne rešavaju. Moraće tu još da se radi. Kamen kroz prozor, pa Molotovljev koktel, štangle... Tako je bilo u Hitlerovoj Nemačkoj.