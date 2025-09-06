Slušaj vest

(Što nije daleko od pameti, jer ako stalno tapkaš u mestu, to znači da ne želiš da ideš dalje.)

Na kraju sam dokonao da se ključ problema krije u nasleđenom istorijskom neiskustvu, sklonosti konfabulacijama i prebrzim rešenjima, kombinovanim s kratkoćom fitilja, brzinom na zlo i hitrinom na grabež.

Osim u teoriji, u toj stvari nema bitnih razlika između srpskog populizma A i srpskog populizma B. Karakteristika obaju populizama - da ne kažem baš parkinsonizama - jeste da majke A i B invencije jednom zasvagda sklepaju recept za uspeh i onda čekaju da stvarnost postupi po receptovom naređenju.

Kad god neki od populističkih recepata razbije glavu o zid stvarnosti - a malo-malo pa je razbije - naše majke populističkih invencija A i B, listom hegelijanci, odmahnu rukom i kažu: tim gore po stvarnost. Što je tačno, nezgodno je samo što se tu radi i našoj (sve nepodnošljivijoj stvarnosti).

Straćio sam terabajte i terabajte na analize razbijanja glave o zid populizma A - koji se bliži još jednom razbijanju glave o zid - sada ću se pozabaviti populizmom B, koji takođe srlja glavom u zid.

Diletanti i populizma A i populizma B redovno brkaju mobilizaciju s pobedom. Uzmimo primer gazimestanskog pandura. Milošević je na Gazimestanu okupio „kritičnu masu“, odvalio - „ako ne umemo da radimo, umemo da ratujemo“ - i Srbija je momentalno jurnula u pobedu, koja je završila svestranim porazom.

Slično se posle mitinga od 15. marta - ne toliko protestnoj studentariji, koliko spoljnim saradnicima i novindžijama - učinilo da je pobeda tu, nadohvat ruke, da samo treba pozvati na „građansku neposlušost“, apelovati na vojsku i policiju da se pridruže „narodu“ i sprovesti novinarsku anketu ko je za „nas“ a ko je - ako nije za „nas“ - za „njih“.

I tako konačno dođosmo do afere Breskivca. Dežurna patrola novina Nova je onomad postavila sačekušu pevačici Anđeli Ignjatović a. k. a. Breskvici, političkom faktoru prvog stepena i postavila joj pitanje: „Kako gledate na proteste širom Srbije?“

Nova prenosi da je Breskvica „vidno iznervirana“ odgovorile sledeće: „Ja stvarno mislim da ovo nije trenutak da ja komentarišem ovakve stvari. Ja sam došla ovde da pevam za ove ljude, da se proveselimo i to je to.“