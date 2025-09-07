Slušaj vest

Predsednik Donald Tramp je u Teksasu, tradicionalnom uporištu republikanske partije GOP, nametnuo izmene koje bi im omogućile da zadrže kontrolu nad Predstavničkim domom. Iako je odluku obrazložio kao „pitanje pravičnosti“, to zapravo predstavlja stratešku manipulaciju pred izbore koji se održavaju 2026. godine, na sredini mandata oba doma Kongresa (Senat i Predstavnički dom).

Guverner Teksasa Greg Abot je, korigovanjem mape, ispunio Trampovu direktivu i na taj način svojoj partiji obezbedio dodatnih pet mandata u Predstavničkom domu Kongresa SAD.

Demokrate su u svom bastionu Kaliforniji, predvođene guverenerom Gevinom Njusomom, ubrzo odgovorile sopstvenom preraspodelom kako bi neutralisale prednost republikanaca. Proces u Kaliforniji, međutim, mora proći referendumsku potvrdu, što naglašava razliku u institucionalnim mogućnostima između demokratskih i republikanskih država.

Savremena epoha agresivne partijske preraspodele, poznata kao „gerrymandering“, počela je projektom REDMAP inicijativom 2010. godine, kada su republikanci pokušali da skroje izborne jedinice po svojoj meri ne bi li preuzeli kontrolu nad Kongresom.

Tradicionalno, preraspodela okruga se sprovodi nakon svakog desetogodišnjeg popisa stanovništva, pa zbog toga intervencije na pola decenije predstavljaju presedan. Cilj Trampa je očigledan, osigurati većinu u donjem domu Kongresa po svaku cenu. Tramp želi da izbegne scenario koji je zadesio demokrate i predsednika Džoa Bajdena nakon izbora 2022, kada su demokrate ostale bez većine u donjem domu. Tramp i republikanci su to maksimalno koristili, sabotirajući, usporavajući i blokirajući gotovo sve Bajdenove inicijative. Paket pomoći Ukrajini, povećanje gornje granice zaduživanja, klimatske promene i socijalna politika predstavljaju samo neke od njih.

Bitka se, međutim, ne zaustavlja samo na Teksasu i Kaliforniji. U Misuriju je republikanski guverner sazvao posebnu sednicu kako bi promenom okruga obezbedio dodatni mandat za svoju partiju. Republikanci, takođe, planiraju slične preraspodele u Floridi, Indijani, Misuriju i Ohaju, dok demokratski guverneri u Ilinoisu, Njujorku, Merilendu i Nju Džerziju razmatraju kontramere. Ova dinamika povećava neizvesnost u Predstavničkom domu, gde republikanci trenutno imaju tesnu većinu, a demokratama fale samo tri mandata za preuzimanje kontrole.

U slučaju da demokrate na izborima 2026. osvoje većinu nad donjim domom Kongresa, to bi se automatski reflektovalo na implementaciju Trampove političke agende i potencijalne istrage njegovih postupaka. Preraspodela izbornih jedinica donosi nepredvidive rezultate i može promeniti tok izborne trke za Kongres. Čak i male savezne države poput Delavera i Vermonta mogu postati taktički relevantne u političkim kalkulacijama.