Slušaj vest

Kao što je općepoznato, moja neznatnost nije „jezički čistunac“, tj. pristalica klepanja srpskih reči za svaku stvar i svaki pojam i po svaku cenu, ali je zauzvrat odlučni protivnik upotrebe stranih reči, umesto postojećih srpskih, koje znače u dlaku isto što i tuđice, ali ne zvuče tako zagonetno i visokomudreno i - najvažnije za muljatore i manipulatore - ne zavode na semantičke stranputice.

Jedna od takvih reči, koja je skupa sa rečju „nadstrešnica“ kandidat za reč godine (možda i decenije) jeste - „korupcija“. Korupcija, to zvuči baš onako zloslutno, preteće, kao, recimo, „okupacija“, „revolucija“ ili „erupcija“ - reči koje takođe imaju svoje srbske dvojnike - i zvučnošću implicira da tu radi neka zla sila koja dolazi odnekud spolja i davi kokoške na spavanju.

Ali to tome nije tako. Kad kažemo „korupcija“, momentalno pomislimo na pripitog vozača koji policajcu daje 10 evra da mu ne bi pisao prijavu ili na muljatora koji raspisivaču tendera daje koverat sa nekoliko desetina hiljada evra da bi ovaj zauzvrat posao dao njegovoj firmi. Primera je bezbroj. Treba li da ih nabrajam? Ima li ikog u Srbiji ko nije korumpirao i bivao korumpiran?

E, ali pazite sad. Sve te ozloglašene korupcionaške radnje nisu korupcija, nego posledice i manifestacije korupcije, što će nam momentalno postati jasno čim zloslutnu reč „korupcija“ prevedemo na srpski kao „kvarež“, „pokvarenost“, „iskvarenost“.

Iz napred ustanovljenog proizilazi da „korupcije“ ne bi bilo da vozač koji daje policajcu deset evra da ne piše prijavu ili muljator koji daje desetine hiljada evra raspisivaču tendera nisu iskvareni po prirodi. Što i nije toliko skandal koliko izgleda.

Naprosto nemaju izbora, ne mogu ne biti pokvareni, jer se sve tamo do protohipika Rusoa - koji je naučavao da su ljude pokvarile države - s dobrim razlogom smatralo da je čovekova priroda suštinski pokvarena; a zašto je tome tako nešto, više o tome mogu vam reći vaši parosi i ispovednici, u pauzama osvećenja četničkih spomenika.

Prelazimo na sledeće pitanje: Može li se ljudska iskvarenost popraviti? Evo odgovora: U ovom svetu i veku apsolutno jok. Ali se zato može suzbiti i značajno smanjiti. A kako? Po mom mišljenju, korupcija se najefikasnije suzbija pendrekom. Ali ima i drugih, manje bolnih načina. Jedan od kojih je - ako ne i najbolji - formiranje nekorumpiranih tužilaštava i kadiluka, koji - kad dobro rade svoj posao - značajno smanje korupciju, koja razara najpre državu, potom i celo društvo, a to „nam“ se upravo događa.