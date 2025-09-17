Slušaj vest

U kom smislu učilo? Evo u kom, što reko Blic. U smislu u kome mi je profesor Sreten Marić davnih godina - kad sam mu nekom zgodom rekao da tu i tu knjigu neću pročitati jer je teško sranje (što je i bila i ostala) - rekao da tu knjigu najpažljivije pročitam od korica do korica ne da bih - kako naivčine misle - „naučio kako ne treba pisati“ - nego da bih savladao spisateljsku sujetu i gordost, koji su glavni uzroci nastanka loše literature.

Nešto slično su - pre nego što su počeli da se bave nacionalnom geografijom, lingvistikom, rodnom ravnopravnošću i dilovanjem rakije i melema na veliko - radili i monasi. Spavali su u mrtvačkim sanducima, radili najprljavije poslove u najodvratinim ambijentima, a sve to u cilju savladavanja gadljivosti, iz koje se rađa varljivo osećanje iznadsituacionizma i prefinjenosti.

Tako je, recimo, Paracelzus naučavao da je suština telesne komponente čoveka sakrivena u govnetu. Nisu ga ozbiljno shvatali ni u ono vreme (u XV i XVI veku), a tek ga danas ne shvataju ozbiljno, a tek bi ga danas trebalo ozbiljno shvatiti. E, u smislu u kome je Paracelzus proučavao govna, moja neznatnost proučava piskaranja Sunčanikovih, uglavnom inicijalima potpisanih, piskarala. (Cenim da će iz Sunčanikovog šinjela izaći mogo episkopa i profesora Bogoslovskog fakulteta.)

U Sunčaniku već danima ide mini-serijal opanjkavanja Vladana Perišića, sveštenika i bivšeg rektora Bogoslovskog fakulteta, koji je u intervjuu za Radar izrekao mnoge stvari neprijatne ušima „crkvenog vrha“. Te paškvile su uglavnom kao izašle iz pera DJ Vučićevića, a tu nedavno se pojavio i nastavak - naslovljen „Bradata Karla del Ponte“ - koji me je naveo na zabludnu zamisao da se Sunčanikovom spisateljstvu pridružio i Šešelj.

Ne verujem, u stvari, da bi i Šešelj tako naslovio bljuvotinu. Cenim da bi on to ovako postavio: „Podli imperijalistički peder Vladan Perišić“. Ili tako nešto.

Sunčanikova piskarala, predvidivo, pribegavaju taktici čuvene Hegelove pijačarke, koja u našoj sredini odvajkada ima dobru prođu. Perišić je u intervjuu za Radar otkrio (javnu) tajnu da su mnoga SPC-ova jaja mućkovi, a Sunčanikova ulema je zagrajala: „Ti ćeš nama da kažeš da su naša jaja mućkovi, ti koji si se rodio u Titogradu, koga je opseo legion demona, ti koji si učestvovao u Petom oktobru, ti koji si blagoslovio Legiju“, i sve tako nešto i sve u tom stilu.

Đavo - čiji je moja neznatnost, ako je Sunčaniku verovati, advokat - navratio je sveštena piskarala da sa terena nedokazivih insinuacija i difamacija pređu na teren sudski utanačene faktografije.