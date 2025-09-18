Najpre, u odnosu na prethodnu godinu, kada je sama stranka bila potpuno zatečena, a država podrivačkim radom iz samog sistema znatno odsečena da reaguje, danas je situacija skroz drugačija. SNS, a posebno Aleksandar Vučić, shvatili su kako su bili napadnuti i šta je sve moralo da se popravi kako bi došlo do odgovora na taj napad. Ono što je važilo za političku borbu, a pre svega su to bili argumenti, politička korektnost, bitnost da se samo dobije na izborima, a posle izbora kada se sedne u fotelje, stranački rad staje, više ne može da egzistira. Sve se promenilo i praktično borbena gotovost na svakodnevno mora da bude na najvišem nivou. Obično članstvo se podiglo i spremno je da se žestoko bori za stranku. Da uprostimo, SNS se apsolutno konsolidovala i metode, kao i borbeni nivo, potpuno je promenila i prilagodila situaciji koju su blokaderi nametnuli. Svaki njihov napad sada se dočekuje spremno, kako na društvenim mrežama, tako i na ulici.Ono što je možda najbitnije, stranka je sagledala ko je unutar nje spreman da se bori, a ko je lezilebović, što već uslovljava određene promene unutar stranke, koje će se nastaviti i u narednom periodu.

Što se tiče same države, sreća u nesreći je što smo mogli da vidimo ko je bio spavač unutar sistema i ko je ciljano radio na podrivanju sistema dajući vetar u leđa blokadama i pokušaju revolucije. Naravno da će svi ti ljudi za koje postoje nedvosmisleni dokazi da su to radili biti posmenjivani. Već se to uveliko radi u policiji, kao i mnogim državnim preduzećima, državnoj upravi, a nastaviće se u svakoj oblasti koju država finansira i kojom rukovodi. One koji su blokirali rad institucija, a bili su dužni da omoguće njihov nesmetani rad, država će se zahvaliti smenom, a neki će vala i odgovarati, jer su učinili niz ozbiljnih kako disciplinskih prekršaja, tako i krivičnih dela, ali o ovom drugom neka se bave tužilaštva. Mogu sada sa N1 i drugih medija da prave priloge u kojima kukaju što se neko smenjuje ili mu se ne produžava ugovor, negde čak neko i dobije otkaz, takvi prilozi samo učvršćuju državu u ispravnost odluka. Uostalom, vreme odgovornosti je došlo, a činjenica da je pokušaj revolucije propao samo dodatno uliva snagu da se sa onima koji su pokušali nasilan prevrat i koji su rovarili kako unutar SNS, tako i unutar države, apsolutno opravdava poteze države. Da im je prevrat uspeo, oni sami kažu da bi neistomišljenike lustrirali, zabranili im da rade, dinstati bi ih, pekli, streljali... Mi to nećemo, jer to je bolesno, ali svakako ne možemo da dozvolimo da nam ponovo neko podriva kako stranku, tako i državni sistem. Molim lepo, nema primene nikakve sile prema bilo kome, ali imamo pravo da na najbitnija mesta postavimo ljude koji će omogućiti da sistem normalno funkcioniše.