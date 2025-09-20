Slušaj vest



Palestinski predsednik Mahmud Abas neće moći da se obrati s govornice palate na Istočnoj reci. Produžena ruka Benjamina Netanjahua još jednom je silovito udarila po Palestincima, a izraelski premijer osiono je zloupotrebio bliske veze s predsednikom Donaldom Trampom.

Američka administracija je - iako na to po sporazumu iz 1947. nema pravo - odlučila da Abasu odbije da izda ulaznu vizu, sprečavajući ga da svet podseti da je od početka rata u Gazi oktobra 2023. Izrael ubio 64. 000 Palestinaca, mahom žena i dece, dok su plansko izgladnjavanje i masovna raseljavanja izazvali katastrofalnu humanitarnu krizu koja preti životima dva miliona stanovnika siromašne palestinske enklave.

Dok je predsednik Abas osuđen da deli sudbinu Jasera Arafata, kome su SAD uskratile ulaznu vizu 1988, očekuje se da ovogodišnje zasedanje protekne u znaku opšte osude izraelske politike i decenija okupacije.

Generalna skupština je na osnovu prethodne inicijative Francuske i Saudijske Arabije već uverljivom većinom prihvatila rezoluciju o hitnom prekidu rata i mirnom rešenju konflikta po formuli dve države: Izraela i nezavisne Palestine na okupiranoj Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom. Velika Britanija, Francuska, Belgija, Portugal, Malta, San Marino, Kanada i Australija najavili su da će priznati nezavisnu Palestinu.

Gest se tumači kao pojačavanje pritiska na Izrael da okonča rat u Gazi, posle čega bi se razmotrili predlozi o raspoređivanju međunarodne „misije za stabilizaciju“ pod mandatom Saveta bezbednosti UN.

Državni sekretar Marko Rubio, jedan od najoštrijih kritičara svih koji podržavaju palestinska prava i branitelj izraelskih brutalnih vojnih operacija, optužuje palestinsku vlast i Palestinsku oslobodilačku organizaciju (PLO), koje predvodi Abas, da potkopavaju mirovne napore, što je više nego cinično imajući u vidu da su mirovni pregovori prekinuti još 2014. jer je Izrael tada podržavao Hamas kako bi podelio Palestince i tvrdio da nema partnere za razgovor.

Stejt department zahteva da Palestinci prestanu da se obraćaju institucijama poput Međunarodnog krivičnog suda, koji je za Netanjahuom izdao poternicu zbog ratnih zločina, ili Međunarodnom sudu pravde, i da prestane da lobira za „pretpostavljenu palestinsku državu“.

UN su 1974. izglasale da je PLO „jedini legitimni predstavnik palestinskog naroda“ i kao takav je dobio status posmatrača u Generalnoj skupštini. UN su 2012. povisile rejting priznajući Palestinu kao nečlanicu sa stalnim posmatračkim statusom. Palestinu je priznalo 147 članica UN.

Premijer Netanjahu i njegova najdesnija vlada u istoriji Izraela apsolutno su protiv palestinske nezavisnosti. Bila bi to nagrada „Hamasovog monstruznog terorizma“, tvrdi on i planira aneksiju Zapadne obale, raseljavanje Palestinaca iz Pojasa Gaze i obnovu biblijskog Izraela od reke Jordan na istoku do Sredozemlja na zapadu. Jerusalim je već proglašen za nedeljivu prestonicu jevrejske države.

Tramp kao najbliži izraelski saveznik podržava takve planove. Hamas je na listi terorističkih organizacija, iako Abas predvodi rivalski palestinski pokret Fatah i osudio je Hamasov masakr.