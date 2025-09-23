Na sreću, svetska istorija nije samo pokazivanje mišića i plasiranje udaraca kada je to nužno, već i pregovaranje između sila i država, te je otud, pored vojnog, i diplomatski jedan od najstarijih zanata čovečanstva. Tako su se prošlog petka telefonski čuli predsednici trenutno dve najkompletnije svetske sile - Amerike i Kine, Tramp i Si Đinping - i ostali tako u razgovoru preko zaštićene žice dva sata ne bi li prodiskutovali sve ono što se nagomilalo, a što kvari sreću u odnosima između ovih dveju najsvestranijih sila naših dana, čiji će odnos odrediti sudbinu 21. veka. Rusija je vojna, ali ne i ekonomska i tehnološko-digitalna sila, Evropska unija je ekonomska, ali ne i vojna i tehnološko-digitalna sila, te su jedino Kina i Amerika kompletne ekonomske, tehnološko-digitalne i vojne sile, koje su, između ostalog, uspele i da izgrade i „meku moć“ širom sveta, Amerika preko Holivuda, a Kina preko aplikacija poput Tiktoka. I upravo je Tiktok bio predmet diskusije Trampa i Sija, jer je bezmalo pola Amerike ili precizno rečeno 170 miliona ljudi navučeno na aplikaciju koja je opet u kineskom vlasništvu, pa to Americi stvara neprijatnosti jer se algoritam kojim se komanduje ovim njenim tiktokerima nalazi u Kini. Pored sudbine Tiktoka u Americi, teme telefonskog razgovora dvojice predsednika bile su i međusobne trgovinske tarife koje su u jednom momentu poletele u nebo, da bi ih ipak nakon prvog udara malo prizemljili, jer ipak nikome ne odgovara potpuni trgovinski rat koji ne bi samo na ivicu stavio ove dve sile već i čitav svet. Ostale teme koje su pomenute su bile rat u Ukrajini, odnosno svetski bezbednosni pejzaž, kao i problem fentanila - opake hemikalije za koju Amerikanci misle da je Kinezi nemilice izvoze ne bi li opet navukli njenu omladinu na opijate, dok staloženi Kinezi uzvraćaju da ne mogu oni rešavati probleme zavisnosti razlabavljene američke omladine. Konačno, u razgovoru je pomenuta mogućnost da se dvojica predsednika susretnu licem u lice, što bi se moglo desiti već 31. oktobra u Južnoj Koreji na sastanku APEC, za šta još nema zvaničnih potvrda.