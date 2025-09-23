STRATEŠKI TOKOVI: Veliko finale
No, pribrani profesionalci znaju da u svom tom ludilu ima sistema, da parafraziramo lucidnog Šekspira. Jednostavno govoreći, niko ne započinje rat niti gomila naoružanje zato što je lud, već zato što je o tome najpre većao ovaj ili onaj savet za nacionalnu bezbednost, procenjujući da nema druge nego da se malo pokažu mišići kako bi se odvratile klete strateške pretnje, kojih je vazda u ovom ludom svetu bila gomila.
Na sreću, svetska istorija nije samo pokazivanje mišića i plasiranje udaraca kada je to nužno, već i pregovaranje između sila i država, te je otud, pored vojnog, i diplomatski jedan od najstarijih zanata čovečanstva. Tako su se prošlog petka telefonski čuli predsednici trenutno dve najkompletnije svetske sile - Amerike i Kine, Tramp i Si Đinping - i ostali tako u razgovoru preko zaštićene žice dva sata ne bi li prodiskutovali sve ono što se nagomilalo, a što kvari sreću u odnosima između ovih dveju najsvestranijih sila naših dana, čiji će odnos odrediti sudbinu 21. veka. Rusija je vojna, ali ne i ekonomska i tehnološko-digitalna sila, Evropska unija je ekonomska, ali ne i vojna i tehnološko-digitalna sila, te su jedino Kina i Amerika kompletne ekonomske, tehnološko-digitalne i vojne sile, koje su, između ostalog, uspele i da izgrade i „meku moć“ širom sveta, Amerika preko Holivuda, a Kina preko aplikacija poput Tiktoka. I upravo je Tiktok bio predmet diskusije Trampa i Sija, jer je bezmalo pola Amerike ili precizno rečeno 170 miliona ljudi navučeno na aplikaciju koja je opet u kineskom vlasništvu, pa to Americi stvara neprijatnosti jer se algoritam kojim se komanduje ovim njenim tiktokerima nalazi u Kini. Pored sudbine Tiktoka u Americi, teme telefonskog razgovora dvojice predsednika bile su i međusobne trgovinske tarife koje su u jednom momentu poletele u nebo, da bi ih ipak nakon prvog udara malo prizemljili, jer ipak nikome ne odgovara potpuni trgovinski rat koji ne bi samo na ivicu stavio ove dve sile već i čitav svet. Ostale teme koje su pomenute su bile rat u Ukrajini, odnosno svetski bezbednosni pejzaž, kao i problem fentanila - opake hemikalije za koju Amerikanci misle da je Kinezi nemilice izvoze ne bi li opet navukli njenu omladinu na opijate, dok staloženi Kinezi uzvraćaju da ne mogu oni rešavati probleme zavisnosti razlabavljene američke omladine. Konačno, u razgovoru je pomenuta mogućnost da se dvojica predsednika susretnu licem u lice, što bi se moglo desiti već 31. oktobra u Južnoj Koreji na sastanku APEC, za šta još nema zvaničnih potvrda.
No, upravo ćemo po tome da li će se Tramp i Si videti uživo u Južnoj Koreji, kao i po toku tog sastanka, moći prozreti u kojem pravcu idu odnosi ovih sila od kojih, ovako ili onako, zavisi čitav svet. Imali smo ove godine mnogo telefonskih razgovora između svetskih silnika - Tramp i Putin su se čuli sedam, osam puta i zaseli u međuvremenu na Aljasci, Putin i Si se čuju i viđaju i češće od toga, ali će veliko finale aktuelne svetske strateške video-igre biti tek kad zasednu uživo Tramp i Si, sve sa svojim supertimovima, što će biti tek prva utakmica ovog strateškog finala koje će se u ovom našem veku igrati u nizu utakmica na samom vrhu, ali i po dubini, između ovih supertimova koji su jedini kadri da čitavu planetu udare majstorski felšom i usmere u željenom pravcu.