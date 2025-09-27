Slušaj vest

Sve to, naravno, u zajebantskom tonu, iako je đavo odneo šalu, a nije daleko dan kad će odneti i zbilju.

Dakle ovako: ako mi (jebo ja „nas“) i nismo uspeli da „uhvatimo korak sa svetom“, svet je - po principu pametiji popušta - uhvatio korak s nama, mada držim da nije pametno popustio. Sumnjam, međutim, da je imao izbora.

Pisac hoće da kaže da i na zapadu i na istoku (pogotovo na istoku) politike, „diskursi“, zbivanja, prepičkavanja sve više izgledaju kao uvezeni iz Srbije. Zasad nije svugde baš kao u Srbiji, ali to je tome zato što je tamo gde nije tako ostalo više porodičnog srebra, pomenutog u našoj onomadašnjoj kolumni.

Takođe se (zasad) onoliko svugde ne bulazni koliko u Srbiji, ali tamo gde se bulazni, bulazni se kao u Srbiji, a ponegde, bogme, i više. Bulazan-efendije i lažni proroci još nisu svugde preuzeli vlast, ali samo je pitanje vremena kad će. Tamo gde su na vlasti - kao npr. u Rusiji - bulazan-propagandisti su uveliko nadmašili Milu Štulu i Krstu Bijelića.

Zlatnopravoslavna srbska crkva - koja se u poslednje vreme mudro ućutala - i njeni mitropolitičari - koji su se takođe (privremeno) ućutali - jesu teška muka duhu i šamar estetici, ali u poređenju s poslovima i danima nekih katoličkih svećenika u susjednoj Hrvatskoj deluju kao melem na ranu.

Imamo mi tu i komparativnih prednosti nad Hrvatskom, članicom EU. Crne parapolitičke trojke u Srbiji fakat nisu s raskida da povremeno na fasadi zgrade u kojoj stanuje neki viđeniji opozicionar napišu neku preteću poruku, ali u Hrvatskoj je kroz toplog zeca pretećeg grafita - „jedne kolovoške noći, Miljenko nećeš dobro proći# - prošao zasigurno najbolji živi hrvatski pisac Miljenko Jergović.

A zašto je trebalo da Miljenko ne prođe dobro jedne kolovoške noći? Zato što je kritički pisao o Tompsonovom koncertu, hrvatskom Gazimestanu, i o neposrednim posledicama koncerta, pičvajzima u Benkovcu i još kojekude.

Eto tako u Hrvatskoj prolaze oni koji nešto zucnu protiv opštenarodnog pjevača. Koliko je to samo različito od Srbije, u kojoj je dozvoljeno, pa i poželjno, stavljati na stub srama i napušavati Visoke Entertejnere i pevaljke, pa čak ih - slučaj Karleuša - i najurivati s koncerata.

Sve je ovo, kao što napred rekosmo, bila šala-komika. U zbilji, đavo je odneo šalu. I tek će je odnositi. Evo, recimo, od prvog oktobra na snagu stupaju sankcije NIS-u, koje mogu izazvati žestoke probleme. Kojih ne bi bilo da Koštunica nije NIS prodao Rusima po ceni transfera tri malo bolja fudbalera.