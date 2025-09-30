Slušaj vest

Pomalo golicavoj, kako ćemo videti.

Interesovanje moje neznatnosti za teorije zavere seže podaleko u prošlost. Zavereničko teoretisanje u Srbiji je detoniralo tamo negde sredinom osamdesetih godina XX veka. Mnoge tadašnje teorije zavera su s vremenom postale aksiomi i praksa, poput, recimo, nebuloze da „nas Srbe Zapad mrzi samo zato što smo Srbi i pravoslavni“. Naravno da smo - vođeni tom nebulozom - uzvratili mržnju i u konačnici dobili po pičci.

Živo me čudi da još uvek nije lansirana teorija da su sankcije NIS-u uvedene zato što nas „Zapad mrzi“. Što ne znači da uskoro neće biti lansirana. Sad ti džaba kreči da sankcije nisu uvedene Srbiji, nego većinskom vlasniku NIS-a Rusiji, kojoj je Koštunica prodao nacionalnu naftnu kompaniju po ceni transfera osrednjeg fudbalera, a bio je spreman i da Rusima pokloni NIS, ako se Tadić nešto uskurči.

Kako se stvar s teorijama zavere zahuktavala, u jednom trenutku sam pomislio da će na kraju neki barbarogenije izaći u javnost sa epohalnim otkrićem da Srbi imaju posebnu krvnu grupu, nazovimo je D. Svojevremeno sam čak napisao i roman koji se sprdao s teorijama zavere - radi se o „Fami o biciklistima“ - da bih godinu-dve posle „Faminog“ izlaska iz štampe čuo iz dobro pouzdanog izvora da se na nekoj tribini teoretičara zavere - na kojoj se čitao spisak antisrpskih zaverenika - za reč javio N. N. hadžija, koji je rekao: „A ne, niste vi u toku, nedavno su se pojavili i neki biciklisti“.

Do otkrića krvne grupe D sa „našim posebnostima“ - bar za sada - ipak nije došlo, ali je zato došlo do otkrića da Srpkinje imaju nešto što Srpkinjama ne dolikuje, nešto što - da nije sile i nepravde - ne bi ni imale, naime, do otkrića da „nam“ je - tj. „našim“ Srpkinjama“ klitoris „podmetnut“.

To otkriće je javnosti podastro Tviter efendija „kosovo389_“, a meni ga je neka dobra (pomalo i zabrinuta duša) ubacila kroz Viber, moj prozor u svet. Evo kako otkriće glasi: „Klitoris je jevrejska izmišljotina da uništi samopouzdanje belog čoveka, a pre svega pravoslavca.“

Sad će oni racionalniji među vama (koji su u manjini) bezbeli graknuti: „Ma to je glupost, budalasto je takva bulažnjenja shvatati ozbiljno“, ali ja vama tvrd stojim da će najmanje 50 odsto onih koji pročitaju otkriće klitoralne zavere sionskih mudraca poverovati da je tome tako. A dokaz da je tome tako je nedavna istorija koja pokazuje da je i više od 50 odsto populacije verovalo u bulažnjenja veća od bulazni o jevrejskoj klitorisnoj podmetačini.