Ton je zauvek isključen. Pravilo kuće. Koje cenim. Da ima tona, ne bi bilo mene. Ne znam zašto je tome tako, kao što ne znam ni zašto je inkrimisani televizor vazda podešen na TV Pink, iako ni gazda ni klijentela nisu Pinkova klijentela. Može biti zato što televizor odavno više niko i ne primećuje.

Po kafanici se prenosi urbana legenda - za čiju tačnost ne mogu garantovati - da je jednom zgodom neki pijanac svratio u kafanicu, popio nekoliko rakija, zaspao za stolom, da bi - kad se probudio i bacio pogled na Zadrugu, Farmu, šta li - pozvao konobara i zavapio: „Burazeru, zovi Hitnu pomoć, izgleda da me spičio delirijum.“

Juče ujutru sabajle dođoh u kafanicu, bacih pogled na nemi ekran i ugledah - koga, šta - JexS-a Tadića. Preko ekrana je išao kajron - pomislih da je to zbog agitacije među gluvonemima - s transkriptom JexS-ove najrecentnije govorancije na temu šteta po srpsku istoriju i život zbog predstojećih sankcija NIS-u.

Ne bi mi jasno otkud Tadić na Pinku. Ne prođe, međutim, mnogo vremena i stvar se razjasni čim ugledah Sarapu i neku Neojovanu Jeremić kako se sprdaju sa onim što je Tadić rekao na snimku nekog drugog televizora.

Za razliku od većine Pinkovih sprdačina, ova je bila poprilično razložna. Ne može se, naime, brljotina u kojoj ima i elemenata veleizdaje napravljena za vakta Častvija Tvojega - mislim na prodaju NIS-a u bescenje Rusima, koji su je, da se Tadić uskurčio, mogli dobiti i za „Dž“ - nabijati na nos trenutnom režimu i pride mu prebacivati što tokom svih ovih godina nije vratio NIS u okrilje majčice Srbije.

JexS ima dovoljno političkog (i životnog) iskustva, dosta je vremena proveo antišambrirajući po kremaljskim predsobljima, morao bi dosad znati da kod Rusa nema labavo, da kod njih važi pravilo „taknuto, maknuto“, da Ruse (tačnije Kremlj, da ne mešamo u to rusku sirotinju raju) savršeno boli qwrz za nedaće koje će sankcije doneti ovdašnjem življu, da mu, štaviše, te sankcije i posledične nedaće savršeno odgovaraju jer očekuje - i to vrlo razložno - da će srpsku sirotinju raju sranja koja će proizići iz nestašice goriva i neminovnog poskupljenja svega i svačega još više vezati za matušku Rusiju i još više je okrenuti protiv Zapada. (Evo sjajne ideje za Svrzimatiju: neka predloži Skupštini da ukine Zapad.)