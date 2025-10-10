Slušaj vest

Zašto pominjem haos? Zato što žutara Nova - koja se deklariše kao građanska, evroentuzijastična i prozapadna - ne bi trebalo da stoji zajedno s rusodupeljubom i salonskim ljotićevcem Milom Lomparom, koji inače zadržava sva prava na političko delovanje, zborovanje i davanje intervjua.

Pomenuto, ustavom zagarantovano pravo nipošto nije obaveza nijednog glodura da objavi tekst ili intervju ove ili one persone dramatis koja zastupa politiku suprotnu od uređivačke (i finansijerove). Ako to glodur ipak učini, onda u vazduhu ostaje da lebdi neprijatna zapitanost: možda Nova i Lompar ipak treba da stoje zajedno.

Trebali, ne trebali, nebitno. Nova je objavila intervju, što je takođe njeno pravo, koje je moja neznatnost shvatila kao obavezu da javnosti skrene pažnju - tj. da džaba okreči - da je davanje/prihvatanje „podrške“ Lomparu isto što i davanje podrške Ćosiću, Miloševiću, Karadžiću, Koštunici i ostalim divnim srbskim stvorenjima, čiji je Lompar ko zna koji po redu avatar s „neokaljanim licem“.

Izgleda da sam potcenio Lompara dok je bio u fazi ekspres lonca. Trenutno je u fazi vojničkog kuhinjskog kazana. Videćemo šta će biti kad eskalira u lokomotivu. Ali nije Milo ni izbliza naivan koliko izgleda. Premazan je svim farbama gotovo isto kao praotac Dobrosav, a neuporedivo premazaniji od Koštunice, samo još da nađe neku Nedeljkovićku, Nikitovića i Mihajlova, carstviju njegovom neće biti kraja.

Bolje da mi obratimo pozornost na Lomparov apel protiv „sužavanja realnosti“. Ko je to hteo da mu suzi realnost? Novina novindžika koja mu je postavila sledeće pitanje: „Objavljene su vaše slike s predstavnicima narodnih patrola, koji su jurili migrante, obezbeđivali mural Ratku Mladiću, napadali opozicionare, među kojima je i Savo Manojlović... Zašto ste se sastali s njima?“

Milov odgovor je antologijski primer cincarsko-kalburske vladavine: „Treba početi od toga“, glagolji Lompar, „da je Informer, objavljujući fotografiju grupe ljudi, prekršio član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja zabranjuje prisluškivanje bez zakonskog osnova. Niko od tolikih osoba koje brinu o ljudskim pravima kod nas nije zbog toga reagovao.“

Kakvo seljačko lukavstvo iz strogog centra Beograda. Informer jeste sklon nepodopštinama i prljavštinama, ali sve i da imam najbolju volju - koju u Lomparovom slučaju nemam - ne bih mogao dokonati kako je to Informer, „objavljujući fotografiju grupe ljudi“, prekršio zabranu prisluškivanja bez zakonskog osnova. Da li to znači da je DJV nabavio tehniku za foto-prišlukivanje, ili to - pre će biti - znači da Lompar mrsi muda.