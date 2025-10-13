Slušaj vest

Dugogodišnja političarka i bliska saradnica ubijenog premijera Šinza Abea, jedina žena među pet kandidata LDP, Takaičijeva je u završnom krugu glasanja pobedila umerenijeg kandidata Šindžira Koizumija, koji se borio za mesto najmlađeg čelnika Japana u modernom dobu. Iako je Koizumi uživao snažnu podršku među mladim poslanicima i liberalnijim delom javnosti, u završnici je prevagnuo glas stranačkih frakcija koje su želele povratak ultrakonzervativizmu.

Odlučujući faktor u pobedi Takaičijeve bio je bivši premijer Taro Aso, koji je u finalnoj fazi unutarstranačkog glasanja signalizirao da će podržati kandidata s najširim poverenjem članstva, čime je faktički usmerio ishod u korist Takaičijeve. Sanae Takaiči, koju je LDP izabrao za novu liderku, nasleđuje stranku u krizi. Nakon slabih izbornih rezultata za gornji dom japanskog parlamenta u julu ove godine i gubitka podrške tradicionalnih birača, LDP se okreće još više desno, tražeći oslonac u ideološkom jezgru koje se protivi modernizaciji društva. Iza njenog izbora stoji pokušaj LDP da se konsoliduje desno i da povrati deo biračkog tela koji se poslednjih godina priklonio ekstremnijim partijama.

Bez podrške stranke Komeito, koja se iznenada povukla iz koalicije posle 26 godina saradnje, LDP će morati da potraži nove partnere, i to najmanje dve partije neophodne za većinu, za izbor vlade i za donošenje zakona. LDP-u nedostaju 42 od 233 mesta do većine u donjem domu. Donji dom broji 465, od kojih 191 poslanika ima LDP. Ako obezbedi većinu i dobije potvrdu u parlamentu, Takaičijeva će postati prva premijerka u istoriji Japana.

LDP je pritom u manjini i u gornjem domu, a budućnost njegove dominacije, koja traje gotovo neprekidno od posleratnog perioda, sada je ozbiljno dovedena u pitanje. Odluka Komeita da raskine savez bila je šokantna i pokazatelj je dubokog raskola. Lider Komeita Tecuo Saito saopštio je da je uzrok neslaganje s stavovima Takaičijeve o pooštravanju pravila o političkim donacijama, odnosu prema istorijskim pitanjima i strancima.

Iako je obećala da će u svojoj vladi povećati broj ministarki, njene vrednosti ostaju duboko tradicionalne. Protivi se istopolnim brakovima, podržava isključivo muško nasledstvo u carskoj porodici i odbacuje reformu građanskog zakona kojom bi ženama bilo omogućeno da zadrže svoje prezime nakon udaje. Istovremeno podržava i promoviše politiku podrške majčinstvu i lečenju neplodnosti. Takaičijeva se otvoreno zalaže za vojno jačanje, oštriji kurs prema Kini i strožu imigracionu politiku. Zagovara i reviziju japanskog pacifističkog posleratnog ustava. Predložila je da Japan formira bezbednosni savez s Tajvanom. Njeni stavovi o ratnoj prošlosti i redovne posete svetilištu Jasukuni izazivaju nelagodu u regionu, naročito u Kini i Južnoj Koreji, gde se to tumači kao oživljavanje japanskog militarizma. Bude li izabrana za premijera, Sanae Takaiči će se sudariti sa istom teškoćom koja je pratila njene prethodnike - kako pomiriti modernizaciju i tradiciju.