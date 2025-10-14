Slušaj vest

Mala digresija. Kad god čujem da je nečim nekome poslata snažna poruka - a nema sedmice da se neka takva ne pošalje (i ne prdne u čabar) - setim se Džona Hjustona, koji je na pitanje mlađahnog, ambicioznog novindžije - kakvu ste poruku poslali novim filmom - ovako odgovorio: „Momak, kad hoću da pošaljem neku poruku, ja odem u poštu, a filmove snimam da bi ih ljudi gledali i uživali u njima.“

Kod nas nije tako. Kod nas i pošta ponekad posluži da bi se žvrljotinom na fasadi poslala snažna poruka da je zgrada pošte Srbija. Stvar sa filmom stoji - ili je bar nekada stajala - slično kao sa filmom: utakmice se igraju (tačnije: igrale su se) da bi ljubitelji fudbala uživali u igri, pa ko pobedi, pobedi, a ne da bi se slale političke poruke ili da bi se podizalo poljuljano samopouzdanje stanovništva, čiju većinu fudbal/tenis/košarka, ukoliko fudbaleri/teniseri/košarkaši ne pobede, ič ne interesuju.

Kako god. Uprkos višegodišnjoj, neprekinutoj seriji ispadanja iz kvalifikacija i fijasko utakmicama - posle kojih sledi obavezno napušavanje selektora i dovođenje novog - svake sledeće kvalifikacije se dočekuju kao sjajna prilika za osvajanje bar vicešampionske titule (sve ispod toga je promašaj), a u svakom sledećem selektoru se vidi fudbalski mesija.

Jednom drugom kvalifikacionom zgodom sam bio napisao - i garantovao za tačnost informacije - da bi postignuća naše fudbalske reprezentacije bila mnogo bolja - iako se ni tada ne bismo vinuli do šampionske visine - da selektori, treneri i fudbaleri i od početka tzv. priprema pa do izlaska na teren nisu izloženi snažnom medijskom i političkom pritisku i huškanju na pobedu po svaku cenu.

I - šta biva? Biva isto kao kad nekom kažeš: „Nipošto nemoj misliti na male ružičaste slonove“, posle čega taj neko satima ne može da misli ni o čemu drugom osim o malim, ružičastim slonovima. Sledstveno, kad umesto da fudbalerima kažeš - igraj, pa šta ti bog da - kažeš - vi morate pobediti, pa još kad fudbaleri nasednu - onda igrači svih 90 minuta misle kako će pobediti, a ne kako će igrati, a fudbalski komentatori posle krka u pizdu uvek kažu: „Nismo imali igru.“

Pa kako ćeš imati igru kad na teren nisi ni istrčao da igraš, nego da unapred pobediš i pošalješ „snažnu poruku“.