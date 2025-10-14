Slušaj vest

Dušebrižni amateri se stalno čude što u svetu konačno ne zavladaju mir i ljubav i ne prestanu svi ratovi, ali surovi profesionalci znaju da je to nemoguće jer su taj grdni svet upoznali po njegovim strateškim dubinama i znaju šta se krije u njegovim mračnim kanalima u kojima nekog apsolutnog dobra i nema i gde se najčešće bira između dva zla - manje.

Donald Tramp je dobio izbore na priči da će, kada on ponovo stupi na presto, ugasiti sve ratove po svetu, što je bilo sasvim blizu mozga tih naivnih dilbera koji su glasali za njega, a koji su sasvim opravdano bili siti toga što neko ratuje u njihovo ime dok im smanjuje životni standard. Pa je po ponovnom stupanju na presto krenuo da realizuje svoja obećanja, što je dosta retko u političkom svetu, ali se tu suočio s nizom strukturalnih i ljudskih faktora koji nisu baš bili radi da pristanu na njegovu mirotvornu agendu, jer su im od Nobelove nagrade za mir bili važniji strateški interesi njihovih država, jer se državnici ne biraju na svoj položaj da bi dobijali nagrade, već da čuvaju nacionalne interese svojih država. Pa se Tramp najpre suočio s Vladimirom Putinom, jednim od državnika koji svoj posao shvataju prilično ozbiljno, te je nakon niza femkanja, preko telefona i uživo, oko eventualnog mira za Ukrajinu, ovaj dvojac shvatio da ne postoje, pre svega, strukturalni uslovi da se trenutno pacifikuje konflikt u Ukrajini. Potom se suočio i sa Si Đinpingom, koji je još ozbiljniji titan od smrtno ozbiljnog Putina, a koji nije dozvolio vrdanje oko tarifa i drugih kineskih interesa, pa su dve strane zapravo počele da prolongiraju konačna rešenja za niz pitanja, te Tramp ni ovde nije mogao da ponudi neki gromoglasni sporazum.