Dakle, sve je krenulo kao konspirativno, a očito je čitava akcija i bila zamišljena da prođe po principu tajnosti, te da se nikad ne utvrdi da li je priča izmišljena, ali je važno da je plasirana i da se javnost uzbunila.

Odvedena je u policijsku stanicu, gde su joj lupali glavu o sto, pomalo je po kukovima udarali drškom od pištolja, pocepali joj arkadu i kada sve to tako s prilogom u vidu lekarskog nalaza, u kome ne piše kako su povrede zadobijene, pročitate, odmah pomislite da imamo monstrume u policiji i vlast koja ne preza da premlaćuje nesrećne studente koji jadni samo traže pravdu. Na svu sreću, policija je brzo reagovala i utvrdila da dotična osoba nikada nije pristupila u policijsku stanicu, niti je prema njoj uopšte postupano, a kada je laž razotkrivena, onda je najveći problem postao zašto je policija objavila ime i prezime devojke.

Oprostite, a zašto da ne objavi? Radi se o punoletnoj osobi koja tvrdi, odnosno za nju neki tvrde, da ju je policija pretukla. Čemu skrivanje? Dokle više ta anonimnost i konspirativnost i dokle više širenje ovakvih laži? Jednom mora da se tome stane na put, a konspirativnost koju ispoljavaju tzv. studenti uglavnom je zbog činjenice da bi mogli da se nađu pred licem pravde baš zbog ovakvih ispada. Ukoliko se utvrdi definitivno da je čitava ova priča oko prebijanja dotične devojke u policijskoj stanici laž, moraju da odgovaraju kako oni koji su vest plasirali, tako i oni koji su je po zadatku širili, a najpre ona sama jer je pristala na tu vrstu obmane javnosti. Uostalom, setite se lažne vesti o navodnoj smrti dečaka iz Valjeva koga je policija pretukla na protestu. Sve je bilo skopčano s ciljem da se uzbuni javnost i da se podigne na revoluciju.

Kako se približava 1. novembar, za kada je zakazan skup blokadera u Novom Sadu, gde će u sektaškom maniru da odaju navodnu poštu stradalima u padu nadstrešnice, tako im je za cilj da podignu što više tenzije. Zato su ovakve laži i performansi neophodni, jer mora da se podigne tenzija s obzirom na to da je čitava priča u vezi s protestom pukla kao bas.

Država bi morala, posebno njene službe, četvoro očiju da otvore, baš da se ne bi, ne daj bože, dogodila neka inscenirana nesreća koja bi imala za cilj da podigne javnost. Kada su spremni ovakve laži da plasiraju, ko zna na šta su još spremni, jer radi se o ljudima koji su umislili da je revolucija ta koja sve vreme teče i da je nezaustavljiva, a da svako ko joj se usprotivi mora da bude diskreditovan, vređan, čak i fizički uklonjen. Dozvoljena su sva sredstva, pa i ovakvo laganje, samo da se do cilja, a cilj je nasilno rušenje vlasti, dođe. Ovo s navodnom studentkinjom sa Poljoprivrednog fakulteta bila je samo pokazna vežba, a do 1. novembra može tim ludim ljudima svašta na pamet da padne. Suviše je para uloženo da tek tako propadne, pa shodno tome očekujmo svašta.