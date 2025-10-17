Slušaj vest

Iznećemo nekoliko opštepoznatih i nesporno istinitih činjenica i pokazati koliko je „Anketna komisija“ nepoštena u namerama, netačna u zaključcima i štetna po Srbiju. Kraće: koliko su članovi „Komisije“ ogrezli u laži.

Početkom februara oglasila su se u Šolakovim medijima lica već poznata javnosti po dotadašnjem opozicionom delovanju i po vezama s Draganom Đilasom i Draganom Šolakom. Bilo je tu ljudi koje je svojevremeno „Srbija protiv nasilja“ delegirala u Republičku izbornu komisiju, pa savetnika Zdravka Ponoša, kolumnista Šolakovog Danasa i Đilasovih kandidata za gradonačelnika i sličnih. Saopštili su da su se udružili u „Anketnu komisiju“, a njihove namere i ciljeve u velikom intervjuu u Šolakovom Radaru objasnio je Vladan Kuzmanović, bivši dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu, čovek koji je iz senke sugerisao studentima da dokumenta koje je Vlada objavila ne prihvate kao dovoljna za ispunjenje njihovog zahteva.

„Komisija“ se u javnosti pojavila u trenutku kad se činilo da će napori Vlade da stabilizuje stanje u društvu uroditi plodom, iako je, prema rečima jednog od njenih članova Tanasija Marinkovića, radila već mesec i po dana pre toga. Ovih dana, dakle, posle godinu dana rada, „Komisija“ je izašla u javnost sa zaključkom da je „kriv Aleksandar Vučić“. Zanimljivo je da je u dlaku isto Kuzmanović, inače stručnjak za kanale za navodnjavanje i brane, tvrdio i na dan osnivanja „Komisije“: „Aleksandar Vučić i Miloš Vučević su suštinski vodili rekonstrukciju u Novom Sadu.“

Isto to na početku svog rada javno su tvrdili i ostali članovi, pa ceo njihov posao podseća na čika Jovinu pesmicu: „Ništa više ne nauči / Pačurlija ta, / Nego što je i pre znala: / Ga, ga, ga, ga, ga!“

„Anketna komisija“ za godinu dana nije ni radila, formirana je po istom principu kao što se formiraju „akademske zajednice“, „neformalne grupe“ i slična tela. Naravno, nije slučajno što se „Anketna komisija“, koju niko nije izabrao niti njen rad verifikovao, oglasila baš sada: treba „pumpati“ uoči mitinga najavljenog za 1. novembar.

Neki od njih su profesori Beogradskog univerziteta, a učešćem u „Anketnoj komisiji“ zloupotrebili su svoja profesorska znanja, a time i univerzitet u celini.