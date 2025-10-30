Slušaj vest

Događaj od pre nekoliko dana iz Beogradske arene tokom evroligaške utakmice KK Partizan, kada je izvesni pripadnik jednog od zborova u Beogradu, konkretno voždovačkog, uneo skandalozan transparent protiv Aleksandra Vučića, zbog koga je nastao totalni haos u dvorani, ispostavilo se da je organizovan od strane režimskih ljudi, konkretno od najbližih saradnika Ostoje Mijailovića, predsednika KK Partizan i člana Glavnog odbora SNS, ako ne i od njega samog. Osoba koja je unela transparent inače je lik koji verovatno nikada u životu stadion nije video, ali poenta je bila podići tenzije pred subotnji skup blokadera u Novom Sadu, jer je jasno bilo da će na njegov gest uslediti reakcija „Grobara“. Na snimcima koji su prikazani lepo se vidi kako ga u Arenu uvode najbliži Ostojini saradnici i daju mu transparent, što je dovoljan pokazatelj da je sve bilo unapred organizovano i režirano sa jasnim političkim motivom i ciljem.

E sad, ako je to tako, onda neke stvari mora da se razjasne. U protivnom, dajte da se ne ljubimo i da se lepo rastajemo. Ne možete od običnog članstva da tražite da se ljudi bore, da izgaraju, da trpe sve i svašta i da istraju, a da sa druge strane oni koji su se od ove vlasti toliko okoristili, koji zidaju stambene komplekse, postaju ekskluzivni distributeri raznih brendova, dobijaju neograničene budžete da rukovode košarkaškim klubom, bez trunke sramote organizuju protiv sopstvene stranke i vlasti čiji su deo harangu i to tako što sarađuju sa onima koji žele mnogim čestitim ljudima iz SNS smrt, zatvor, progon, lustraciju, koji najbrutalnije vređaju i priželjkuju sve najgore samom Vučiću i njegovoj porodici. S druge strane, oni koji su lojalni stranci i samom predsedniku završavaju po zatvorima i progonjeni su baš zbog te lojalnosti koju su istakli. Kakva se to poruka šalje širem članstvu?

Da li je ispravno gledište da se svako onda rukovodi principom „Dobro jutro, čaršijo, na sve četiri strane“, pa kada Vučić padne, imamo gde da se prešaltamo i da nastavimo sa daljim bahaćenjem? Ovo je nedopustivo i najviši vrh stranke bi morao da reaguje. Ukoliko se ne reaguje, oprostite, ali mnogi će pomisliti da ispadaju budale, jer boriš se protiv nemani i zla koje nas je snašlo, a oni koji su u rukovodećim stranačkim organima pospešuju i guraju to isto zlo. Između ostalog, jedan od razloga zašto sam i lično odlučio da ne budem više aktivan u politici jesu baš ovakve pojave. Ne mogu jedni samo da ginu i da izgaraju, a ovi drugi da skidaju kajmak i da se svakom poštenom čoveku smeju u lice.