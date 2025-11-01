Slušaj vest

To je tome poglavito zato što sam ranijih godina Sajam knjiga pohodio četiri ili pet puta - a u dijalektičkoj fazi mladog majmuna i svakog sajamskog dana - dočim sam ove godine otišao samo jednom, ponajpre zato što sam duboko u fazi starog mladog majmuna.

Ipak (još uvek) ne toliko starog majmuna da bi mu teško palo probijanje kroz sajamsku kalakurnicu, nešto drugo je u pitanju. A to drugo nije delimični bojkot izdavača i posetilaca - koji se doduše primećuje - nego zato što Sajam knjiga odavno više nije Sajam knjiga moje mladosti i mojih zrelih godina. Da bih vam objasnio zašto to nije, najpre moram objasniti šta je to uopšte sajam (bilo čega).

Sajam, to vam je nemrsomudno, narodski rečeno - vašar. Što će reći mesto na kome se kupuje i prodaje, ali se uzgred i provodi i zajebava. Onda su se u jednom momentu - koji ne mogu precizno detektovati u vremenskom toku - sajmovi knjiga (uključujući i naš) pokondirili, uozbiljili, sterilizovali se (uštrojili), zabranili pušenje u halama, a na piće stali popreko da gledaju i na kraju se pretvorili u sumorna, politički korektna, inkluzivna, rodno ravnopravna mesta, u knjižarske supermarkete.

Sve to, naravno, samo za takozvanu širu javnost, decu, radnike, seljake i poštenu inteligenciju. Ispod tezge - tj. iza paravana štandovskih ostava - cvetao je pokret otpora protiv štrojenja sajma; pilo se tu, pušilo, šalilo i zajebavalo i to je tako išlo sve dok se po sili bioloških zakona - jedinih koji važe i u Srbiji - redovi sajamskih pušača, bekrija i zajebanata nisu proredili.

Da većina takvih nije pomrla, a da preživeli - poput, recimo, moje neznatnosti - nisu prestali da piju, ništa nam sajamska redarstvena pravila ne bi mogla, bili bismo jači od sudbine. Ali, jbg, što reko naš narod.

Kakogod. I kad je karnevalsko-vašarska dimenzija Sajma knjiga prdnula u čabar, ostalo je još dosta motivacije da se sajam pohodi, pre svega ono zbog čega se Sajam knjiga i održava - dakle knjige - a potom (mada ne manje važno) susreti, razgovori i ručkovi s regionalnom braćom po peru.

Ali i to je s vremenom (i posledičnim starenjem) počinjalo da bledi, a sveopšte sivilo, spolja bleštavo i biblijska dosada - koje su se od početka dvehiljaditih stale nadvijati nad svetom - nadvili su se i nad Sajmom knjiga.