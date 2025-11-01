Slušaj vest

Možda novi-stari američki predsednik Donald Tramp nije najbolji poznavalac geografije i istorije, ali je daleko od čoveka koji ne zna šta radi i šta želi. Naprotiv, mnogi njegovi spoljnopolitički potezi jasno oslikavaju to da Tramp iza sebe ima ozbiljan i dobro pripremljen tim, kako i dolikuje predsedniku ekonomski i vojno najmoćnije zemlje sveta. Iza Trampove želje da okonča rat u Gazi i Ukrajini, kao i neke regionalne konflikte, poput onog između Indije i Pakistana ili između Tajlanda i Kambodže, možda se krije njegova želja da bude naredni dobitnik Nobelove nagrade za mir, ali će pre biti da je u pitanju težnja da Sjedinjene Američke Države pokažu da su i dalje „svetski policajac“ bez koga niti jedan veći problem ne može biti rešen.

Ukoliko se, međutim, udubimo u Trampove poteze na zapadnoj hemisferi, koju američka spoljna politika tradicionalno smatra svojim „dvorištem“, videćemo da iza istih stoji neskrivena ambicija za oživljavanje tzv. Monroove doktrine iz 1823. godine, to jest strateške vizije nekadašnjeg američkog predsednika Džejmsa Monroa prema kojoj Sjedinjene Države moraju otkloniti uticaj evropskih kolonijalnih sila iz zapadne hemisfere, odnosno osigurati da „Amerika pripada Amerikancima“. Vreme slave španske, britanske i francuske imperije na američkim kontinentima je odavno prošlo, ali se u tom delu sveta neočekivano i dramatično brzo nametnuo novi američki takmac - Kina. Za razliku od projekcije kineske vojne moći, koja je još uvek u povoju, njena ekonomska moć je danas očigledna. Ukoliko pogledamo mapu sveta iz 2024. godine podeljenu na zemlje kojima je najveći trgovinski partner Kina ili Sjedinjene Države, videćemo da je Kina u tom segmentu dominantna u gotovo svim azijskim i afričkim zemljama, zatim Okeaniji, te konačno i u Južnoj Americi. Samo severne zemlje ovog kontinenta i Paragvaj više trguju sa Amerikancima nego s Kinezima, što je do pre dvadesetak godina bilo nezamislivo, pa čak i ravno naučnoj fantastici. Pored ekonomske, Kina je na prostoru zapadne hemisfere uspešno demonstrirala i svoju diplomatsku moć, s obzirom da je tokom poslednjih petnaestak godina priznanje tzv. Republike Kine (Tajvana) povuklo nekoliko latinoameričkih zemalja - Kostarika, Panama, Dominikanska Republika, El Salvador, Nikaragva i Honduras - u tom delu sveta od većih zemalja diplomatske odnose sa tzv. zvaničnim Tajpejom imaju samo Paragvaj, Gvatemala, Belize i Haiti.