FAMOZNO: NACIONALNA ONTOLOGIJA
Istini za volju, nacionalna ontologija - koja je devedesetih bila veoma „in“ - poslednjih godina kao da je pala u zasenak pred usponom novog nacionalnog hita dana, „nacionalnog integralizma“, u izvedbi Mila Lompara, pod upravom Živojina Zdravkovića, u produkciji tajnih službi jedne prijateljske zemlje.
Pre nego što pređemo na meritum „bića“, valja napomenuti da je nacija čisto ljudski konstrukt, ideologem, beživotna (a često smrtonosna) apstrakcija, koja nema blage veze sa svetom živih, koji takođe pati od manjka bića. Ne bismo bolovali i umirali da imamo bića, kužite, stari moji. Šuplji smo iznutra, a vi sad vidite koliko nam je šuplje to nacionalno biće.
Prigodom redovne nedeljne inspekcije najtoksičnijih srbskih portala, među njima i paracrkvenog Sunčanika, ustanovio sam da su barjak srbske ontologije - kojoj nije bilo spasa, ali koja nije propala - preuzele mlade snage.
Tekstovi (tačnije: denuncijacije) na Sunčaniku po pravilu su nepotpisani - ne znam da li iz skromnosti ili bezbednosnih razloga - što nije bio slučaj sa uratkom naslovljenim „Zašto ćuti tiha većina“ iz pera stanovite T. G. (puno ime i prezime poznati redakciji), koja se, u skladu s Porfirijevim načelom rodne neravnopravnosti, potpisala u muškom rodu, kao dipl. teolog i politikolog.
Šta, dakle, kaže T. G., s kakvim se to problemima suočava „nacionalno biće“? To su ukratko problemi (i protesti) nastali posle urušavanja stanične nadstrešnice i pogibije šesnaest osoba, iako T. G. pominje samo 14, plus 1.
Tako kaže T. G., pa nastavlja: „Nagomilano nezadovoljstvo i dubinske probleme srpskog nacionalnog bića levi ideolozi su spakovali u niz parola protiv kojih ne bi mogao da se izjasni nijedan normalan čovek. Kako su ideolozi spakovali, tako su ih različite nevladine organizacije i mediji isporučili srpskom čoveku, omađijanom floskulama o pravednom društvu. I ne samo čoveku. Nego i deci, koju su, nažalost, ovaj put isturili u prve borbene redove.“
Kakav blistavi primer dominantne SPC-ove teologije palanke, krvi i tla, kakav gejzir ubuđalih opštih mesta, kakav vrtoglavi uzlet srbskog mišljenja u poodmaklom stadijumu raspadanja, kakvo maestralno razotkrivanje teorije zavere protiv srpskog nacionalnog bića.
Zašto T. G. vidi trun u oku „levih ideologa“ - koje ja, inače, ne vidim, mada vidim dosta levaka - a ne vidi brvno u desnom oku srbskog integraliste Lompara i napred pomenutih producenata, sponzora i svedoka-saradnika na projektu nacionalizacije srbskog studentskog bića.
Za to vreme „tiha većina ćuti“, a „rastuće podele objektivno ugrožavaju dostojanstvo i slobodu ljudske ličnosti i jedinstvo našeg naroda“, tako kaže T. G., a ja na to kažem da je uredništvu i saradništvu Sunčanika svaka ka vladičina, samo je ime portala netačno. Da je pravde, portal bi se morao zvati Mesečnik (jer je pod uticajem Lune) ili - još tačnije - Mesečnica.