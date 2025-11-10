Slušaj vest

Isti­ni za vo­lju, na­cio­nal­na on­to­lo­gi­ja - ko­ja je de­ve­de­se­tih bi­la veo­ma „in“ - po­sled­njih go­di­na kao da je pa­la u za­se­nak pred uspo­nom no­vog na­cio­nal­nog hi­ta da­na, „na­cio­nal­nog in­te­gra­li­z­ma“, u izved­bi Mi­la Lo­m­pa­ra, pod upra­vom Ži­vo­ji­na Zdra­v­ko­vi­ća, u pro­du­k­ci­ji ta­j­nih slu­žbi jed­ne pri­ja­te­lj­ske ze­mlje.

Pre ne­go što pre­đe­mo na me­ri­tum „bi­ća“, va­lja na­po­me­nu­ti da je na­ci­ja či­sto lju­d­ski ko­n­stru­kt, ideo­lo­gem, be­ži­vo­t­na (a če­sto smr­to­no­sna) ap­stra­k­ci­ja, ko­ja ne­ma bla­ge ve­ze sa sve­tom ži­vih, ko­ji ta­ko­đe pa­ti od ma­nj­ka bi­ća. Ne bi­smo bo­lo­va­li i umi­ra­li da ima­mo bi­ća, ku­ži­te, sta­ri mo­ji. Šu­plji smo iznu­tra, a vi sad vi­di­te ko­li­ko nam je šu­plje to na­cio­nal­no bi­će.

Pri­go­dom re­dov­ne ne­de­lj­ne in­spe­k­ci­je na­j­to­k­si­č­ni­jih sr­b­skih po­r­ta­la, me­đu nji­ma i pa­ra­c­r­kve­nog Su­n­ča­ni­ka, usta­no­vio sam da su ba­r­jak sr­b­ske on­to­lo­gi­je - ko­joj ni­je bi­lo spa­sa, ali ko­ja ni­je pro­pa­la - preu­ze­le mla­de sna­ge.

Te­k­sto­vi (ta­č­ni­je: de­nu­n­ci­ja­ci­je) na Su­n­ča­ni­ku po pra­vi­lu su ne­pot­pi­sa­ni - ne znam da li iz skro­m­nos­ti ili bez­bed­no­snih ra­zlo­ga - što ni­je bio slu­čaj sa ura­t­kom na­slo­vlje­nim „Za­što ću­ti ti­ha ve­ći­na“ iz pe­ra sta­no­vi­te T. G. (pu­no ime i pre­zi­me po­zna­ti re­da­k­ci­ji), ko­ja se, u skla­du s Po­r­fi­ri­je­vim na­če­lom rod­ne ne­rav­no­prav­nos­ti, pot­pi­sa­la u mu­škom ro­du, kao di­pl. teo­log i po­li­ti­ko­log.

Šta, da­kle, ka­že T. G., s ka­kvim se to pro­ble­mi­ma suo­ča­va „na­cio­nal­no bi­će“? To su ukra­t­ko pro­ble­mi (i pro­te­sti) na­sta­li po­sle uru­ša­va­nja sta­ni­č­ne na­d­stre­šni­ce i po­gi­bi­je še­snae­st oso­ba, ia­ko T. G. po­mi­nje sa­mo 14, plus 1.

Ta­ko ka­že T. G., pa na­sta­vlja: „Na­go­mi­la­no ne­za­do­vo­lj­stvo i du­bin­ske pro­ble­me sr­p­skog na­cio­nal­nog bi­ća le­vi ideo­lo­zi su spa­ko­va­li u niz pa­ro­la pro­tiv ko­jih ne bi mo­gao da se izja­sni ni­je­dan no­r­ma­lan čo­vek. Ka­ko su ideo­lo­zi spa­ko­va­li, ta­ko su ih ra­zli­či­te ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je i me­di­ji ispo­ru­či­li sr­p­skom čo­ve­ku, oma­đi­ja­nom flo­sku­la­ma o pra­ved­nom dru­štvu. I ne sa­mo čo­ve­ku. Ne­go i de­ci, ko­ju su, na­ža­lost, ovaj put istu­ri­li u pr­ve bo­r­be­ne re­do­ve.“

Ka­kav bli­sta­vi pri­mer do­mi­nan­t­ne SPC-ove teo­lo­gi­je pa­lan­ke, kr­vi i tla, ka­kav ge­j­zir ubu­đa­lih op­štih me­sta, ka­kav vr­to­gla­vi uzlet sr­b­skog mi­šlje­nja u poo­d­ma­klom sta­di­ju­mu ra­spa­da­nja, ka­kvo mae­stral­no ra­zo­t­kri­va­nje teo­ri­je za­ve­re pro­tiv sr­p­skog na­cio­nal­nog bi­ća.