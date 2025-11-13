Slušaj vest

i da je amaterizam u politici opasniji po istorije i živote od amaterizma u medicini, građevinarstvu i avio-saobraćaju zato što na duže staze amaterizam u politici odnosi više žrtava u ljudstvu i materijalu nego što bi - kad bi bili tolerisani - odnosili amaterizmi u medicini, građevinarstvu i pilotiranju.

Amaterima u politici naruku ide ista stvar koja ide naruku amaterskim selektorima fudbalskih reprezentacija, a to je nepodnošljiva (i vrlo providna) lakoća popravljanja stvari - i posledičnog osvajanja svetskog prvenstva - jednostavnom pretumbacijom imena na spisku igrača.

Amaterizmu u srpskoj politici naruku idu i profesionalci iz drugih oblasti - naročito ekonomskih i finansijskih - kojima je amatersko upetljavanje u politiku velika olakšica (i prečica) u ostvarenju njihovih profesionalnih poslova. Znate šta pričam, niste od juče.

Dodatni problem srpske politike je to što mnogi amateri - listom bezjaci i tutumraci - prečesto uspevaju da postanu profesionalni političari i onda - šta? Ništa, onda kao i svi amateri zajebu stvar. Da ne kuburum sa karakterologijom, sad bih vam podastro spisak profesionalizovanih amatera - od kojih su svi, svaki na svoj način - zajebali stvar - ali nema potrebe da ih imenujem, sve ih znate, česti su gosti u Famoznom, a mnogi od njih završavaju nataknuti na famozni qwrz srama.

Vratimo se na teren sporta. Bokser-amater, koliko god bio duša od čoveka, nema nikakve šanse u ringu protiv profesionalnog boksera, kakva god on da bio gnjida. Da skratim: profesionalizam - kakav je da je - uvek je garancija uspeha (iako ne i kvaliteta), amaterizam - koliko god mu pobude bile „uzvišene“ - uvek je garancija za trt Milojku i uprd u čabar.

Visoku i koalicione politike vode profesionalci - kako je vode i kakvi su rezultati nije tema naše današnje kolumne - dočim studentsku, građansku, opozicionu uopšte politiku, vode - tj. pokušavaju da vode - amateri i prateći orkestar najnovije generacije „vanstranačkih intelektualaca“, kojima je legion ime, kao što je „preslana“ ime čorbi koju je skuvalo previše kuvarica.

U žestokoj konkurenciji kuvarica - pardon, vanstranačkih, intelektualnih savetodavaca - na prvo mesto moje top liste odnedavno je izbio anonimni „Prijatelj Studenata, univerzitetski profesor i stručnjak za tranziocionu pravdu“, čije ime je poznato redakciji Danasa, u čijem vikend izdanju savetuje studentariju šta da radi, šta da sanja i šta da joj se događa.

Kad sam prvi put naleteo na pismo Prijatelja Studenata, nisam mogao a da se ne zapitam zašto su anonimna? Da li su - na podobije Sunčanikovih piskarala - nepotpisana iz skromnosti ili su nepotpisana iz neke predostrožnosti.