„Davanje podrške“ uvek me podseti na situaciju iz naše nedavne prošlosti, kad je Rusija dala podršku nepriznavanju Kosova, a zauzvrat dobila NIS.

Ne kažem da svaki davač podrške očekuje NIS za uzdarje, ne dovodim, štaviše, u pitanje dobronamernost i iskrenost datih podrški, ali znate šta, isto tako su dobronamerni i iskreni bili (i ostali) nedremani pokušaji Srpkinja (oba pola) s dna kace da se karaju, a da im ne uđe. Apokrifi kažu da je nekima to i pošlo za rukom, da su čak neke Srpkinje muškog pola uspele da ostanu u drugom stanju, bruke su pucale.

To me takođe podseća na praksu Đilasa - Milovana, ne Dragana - koji je između dva rata huškao drevnu studentariju na antirežimske demonstracije, pa bi se onda - kad bi žandarmerija stala da umlaćuje demonstrante - sakrivao u kapidžike i otuda posmatrao „razvoj situacije revolucije koja teče“. Obrni-okreni, davanje podrške u prevodu uvek znači sledeće (drugo ništa ne može značiti):

„Momci/devojke, vi se borite za baš dobru i pravednu stvar, istrajte u borbi, ja vas podržavam, pa ako me se setite kad pobedite, setili ste me se, ako ne, nikom ništa.“

Stvar s podrškama bi dibidus drugačije stajala da se davanje podrške naplaćuje, kao što se to, recimo, radi u Americi. Tamo je na snazi ovakvo zakonopravilo: „Nećeš da aktivno učestvuješ u politici, stojiš po strani i daješ mi podršku, to je OK, ali uz podršku priloži i ček za kampanju. Ili se nosi u PM.“

Kako sam se obavestio prigodom redovne inspekcije portala, glavni davači studentske podrške su se usaglasili u mišljenju da je potpuno „nebitno ko će biti na famoznoj studentskoj listi“. U izvesnom smislu to jeste nebitno - a po determinističkim zakonima ciklične istorije i neminovno - svejedno, sve me to vraća 13 godina unazad, u vreme kad sam vodio famoznu kampanju protiv kretenskog pokreta „belih listića“, kad su me moji oponenti - kojima je legion bio ime, među kojima su bili i neki drugari iz kafanice - napušavali i ućutkivali sledećom (po njima neoborivom) argumentacijom: „Samo da ovaj ode, posle ćemo lako.“ Onomad pomenuti Prijatelj studenata ima neke ideje ko bi mogao biti nosilac liste. Budući da najperspektivnijeg kandidata - neočekivanu silu neokaljanog lica koja dolazi niotkuda i rešava stvar - ipak nije moguće kandidovati (što ne znači da uskoro neće biti moguće, jer mi možemo i ono što ne možemo) - Prijatelj je predložio studentariji da s liste izbace Lompara - što bi bilo idealno - i da na njegovo mesto stave Dijanu Hrku, uz argumentaciju da će „svi glasati za nju“.