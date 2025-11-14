Stid je odavno nestao!
Ma kakvi! To što već nemamo oglase: „Rođenu majku prodajem“ kriva je ponuda majki, stid je odavno nestao!
Juče je Miran Pogačar, jedna od novokomponovanih zvezdi blokadera, onaj što je pokretao proteste i aj-tijevaca i poljoprivrednika i ekologa, objavio na Iksu povodom štrajka glađu Milomira Jaćimovića i njegovog šesnaestogodišnjeg sina: „Preveliki su ovo ljudi za sve nas, nismo smeli ovo da dopustimo da se njima i svima nama desi.“
Rekao bi čovek da je Pogačar zabrinut za sudbinu štrajkača. Kad ono...
Na istoj toj društvenoj mreži može se videti i snimak kako Miran Pogačar s Brajanom Brkovićem, još jednom blokaderskom perjanicom, i još nekoliko njih podiže šator u kom će Jaćimović i sin gladovati. Tolika je Pogačarova zabrinutost za štrajkače - da ne pokisnu!
Motivi Pogačara, Brkovića i svih ostalih „davača podrške“ štrajkačima su jasni: takvi štrajkovi čine se efikasnim sredstvom političke borbe. Imaju veliki propagandni potencijal jer izazivaju saosećanje kod građana - što veća patnja štrajkača, veća podrška u masama.
Štrajk odbijanjem hrane ozbiljan je akt i mi se nećemo baviti onima koji mu pribegavaju. Stoga ni ono što radi Milomir Jaćimović neće biti tema ovog teksta. Osim činjenice da se u ovaj vid političke borbe upustio s maloletnim sinom. Pod uslovom da je iskren i da će zaista sebi i sinu uskratiti hranu, njegovo je ponašanje krajnje neodgovorno i protivzakonito jer je reč o zanemarivanju deteta. Tada bi morali da se uključe socijalni radnici i ostale službe...
Ali niko od onih kojima su usta puna prava i pravde zbog toga ne reaguju. Jer blokaderima nije do dobrobiti štrajkača, njima treba rečenica u Šolakovim medijima da su na meti Vučićevog režima i deca!
Katarina Jovanović s Fakulteta muzičke umetnosti, koja je ispred šatora Dijane Hrke govorila u ime „pobunjenog univerziteta“ (šta god da je to), kazala je: „Vaš život i život Milomira Jaćimovića i njegovog sina Milana je u rukama onih koji vode državu.“
Cinično zamenjujući teze, ova univerzitetska radnica oslobodila je svake odgovornosti i sebe i sve „pobunjene kolege“ koji su isturili Dijanu Hrku da ugrožavajući svoje zdravlje zastupa njihov zahtev - da traži izbore.
Dvanaest dana neuzimanja hrane narušilo je zdravlje Dijane Hrke, ali iz redova blokadera nije se čuo ni jedan jedini poziv da prestane i da nastavi da živi. Jasno je i zašto, oni ne kriju. Sa zapanjujućim odsustvom morala advokat Čedomir Stojković piše: „Ako Dijana Hrka umre od štrajka glađu zbog toga što Vučić nije raspisao izbore - građani su u raspoloženju da odmah svrgnu vlast i bez izbora.“
Otuda na Šolakovim medijima snimci ljudi koji oko šatora žive Dijane Hrke drže upaljene sveće. Oni koji su ih tu gurnuli, u senci su. Čekaju... Kao lešinar nad onim afričkim detetom na čuvenoj fotografiji.