Ma ka­kvi! To što već ne­ma­mo ogla­se: „Ro­đe­nu ma­j­ku pro­da­jem“ kri­va je po­nu­da ma­j­ki, stid je odav­no ne­stao!

Ju­če je Mi­ran Po­ga­čar, jed­na od no­vo­ko­m­po­no­va­nih zve­zdi blo­ka­de­ra, onaj što je po­kre­tao pro­te­ste i aj-ti­je­va­ca i po­ljo­pri­vred­ni­ka i eko­lo­ga, obja­vio na Ik­su po­vo­dom štra­j­ka gla­đu Mi­lo­mi­ra Ja­ći­mo­vi­ća i nje­go­vog še­snae­sto­go­di­šnjeg si­na: „Pre­ve­li­ki su ovo lju­di za sve nas, ni­smo sme­li ovo da do­pu­sti­mo da se nji­ma i svi­ma na­ma de­si.“

Re­kao bi čo­vek da je Po­ga­čar za­bri­nut za su­d­bi­nu štra­j­ka­ča. Kad ono...

Na istoj toj dru­štve­noj mre­ži mo­že se vi­de­ti i sni­mak ka­ko Mi­ran Po­ga­čar s Bra­ja­nom Br­ko­vi­ćem, još jed­nom blo­ka­de­r­skom pe­r­ja­ni­com, i još ne­ko­li­ko njih po­di­že ša­tor u kom će Ja­ći­mo­vić i sin gla­do­va­ti. To­li­ka je Po­ga­ča­ro­va za­bri­nu­tost za štra­j­ka­če - da ne po­ki­snu!

Mo­ti­vi Po­ga­ča­ra, Br­ko­vi­ća i svih osta­lih „da­va­ča po­dr­ške“ štra­j­ka­či­ma su ja­sni: ta­kvi štra­j­ko­vi či­ne se efi­ka­snim sred­stvom po­li­ti­č­ke bo­r­be. Ima­ju ve­li­ki pro­pa­gan­d­ni po­te­n­ci­jal jer iza­zi­va­ju sao­se­ća­nje kod gra­đa­na - što ve­ća pat­nja štra­j­ka­ča, ve­ća po­dr­ška u ma­sa­ma.

Štra­jk od­bi­ja­njem hra­ne ozbi­ljan je akt i mi se ne­će­mo ba­vi­ti oni­ma ko­ji mu pri­be­ga­va­ju. Sto­ga ni ono što ra­di Mi­lo­mir Ja­ći­mo­vić ne­će bi­ti te­ma ovog te­k­sta. Osim či­nje­ni­ce da se u ovaj vid po­li­ti­č­ke bo­r­be upu­stio s ma­lo­le­t­nim si­nom. Pod uslo­vom da je iskren i da će zai­sta se­bi i si­nu uskra­ti­ti hra­nu, nje­go­vo je po­na­ša­nje kra­j­nje neo­d­go­vor­no i pro­ti­v­za­ko­ni­to jer je reč o za­ne­ma­ri­va­nju de­te­ta. Ta­da bi mo­ra­li da se uklju­če so­ci­jal­ni ra­d­ni­ci i osta­le slu­žbe...

Ali ni­ko od onih ko­ji­ma su usta pu­na pra­va i pra­v­de zbog to­ga ne rea­gu­ju. Jer blo­ka­de­ri­ma ni­je do do­bro­bi­ti štra­j­ka­ča, nji­ma tre­ba re­če­ni­ca u Šo­la­ko­vim me­di­ji­ma da su na me­ti Vu­či­će­vog re­ži­ma i de­ca!

Ka­ta­ri­na Jo­va­no­vić s Fa­ku­l­te­ta mu­zi­č­ke ume­t­nos­ti, ko­ja je ispred ša­to­ra Di­ja­ne Hr­ke go­vo­ri­la u ime „po­bu­nje­nog uni­ve­r­zi­te­ta“ (šta god da je to), ka­za­la je: „Vaš ži­vot i ži­vot Mi­lo­mi­ra Ja­ći­mo­vi­ća i nje­go­vog si­na Mi­la­na je u ru­ka­ma onih ko­ji vo­de dr­ža­vu.“

Ci­ni­č­no za­me­nju­ju­ći te­ze, ova uni­ve­r­zi­te­t­ska ra­d­ni­ca oslo­bo­di­la je sva­ke od­go­vor­nos­ti i se­be i sve „po­bu­nje­ne ko­le­ge“ ko­ji su istu­ri­li Di­ja­nu Hr­ku da ugro­ža­va­ju­ći svo­je zdra­vlje za­stu­pa nji­hov za­h­tev - da tra­ži izbo­re.

Dva­nae­st da­na neu­zi­ma­nja hra­ne na­ru­ši­lo je zdra­vlje Di­ja­ne Hr­ke, ali iz re­do­va blo­ka­de­ra ni­je se čuo ni je­dan je­di­ni po­ziv da pre­sta­ne i da na­sta­vi da ži­vi. Ja­sno je i za­što, oni ne kri­ju. Sa za­pa­nju­ju­ćim od­su­stvom mo­ra­la advo­kat Če­do­mir Sto­j­ko­vić pi­še: „Ako Di­ja­na Hr­ka umre od štra­j­ka gla­đu zbog to­ga što Vu­čić ni­je ra­spi­sao izbo­re - gra­đa­ni su u ra­spo­lo­že­nju da od­mah svr­g­nu vla­st i bez izbo­ra.“