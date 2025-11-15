Slušaj vest

Kome bi možda bolje pristajalo ime Sunčanica - ustanovio sam da je pletenje svilen gajtana za mitropolita žičkog Justina u poodmakloj fazi, da je medijska priprema u završnoj fazi i da je samo pitanje dana kad će „odmetnuti“ Justin biti strmopižđen, možda i raščinjen i zamenjen nekim kalcanom dostojnijim trona Nikolaja Žičkog.

Naravno da je medijska priprema Justinovog odstrela idealna prilika za mnoga divna (i ambiciozna) stvorenja iz borbenog sastava svetosavskog Hiznolaha, da se istaknu u odbrani Srbalja od lepeze antisrpskih i nesrpskih zapadnih stvari, ljudi, pojava, zala, čuda i pokora. Zvezda Sunčanikovog inspekcijskog dana za mene je bio - napominjem: u oštroj konkurenciji anonimnih cinkaroša - uredno potpisano, određeni Vladimir Mojsilović, da l’ pop, da l’ teolog, da l’ laik, ostalo je nepoznato (i dobro je što je ostalo).

Pre nego što pređemo na „meritum“ Sunčanikovih baljezganja, moram napomenti da bi pomenuti portal mnogo bolje učinio - a privukao bi više publike i pažnje - ukoliko bi izlazio u štampanom formatu, kao neka vrsta svetosavskog Informera. Autor Sunčanikove bulazni godine, napred pomenuti Mojsilović, ima jedan veliki problem: ima mnogo toga da kaže i napiše, a ne ume da kaže i napiše ništa i zato govori i piše sumašedše koještarije koje su pre svih svijetova i vijekova izgovorili i napisali veštiji paškvilanti, koji su mu možda napisali i budalaštinu naslovljenu „Plenum Eparhije Žičke“.

Na udaru paškvalantovog nepismenog gneva nije se našao samo „gospodin dr Justin hibridni“ (valjda kao predvodnik hibridnog rata), nego i diseldorfski Grigorije „Apostata“ („otpadnik“, prim. prev.) i još šest, što mitropolita, što episkopa koji, onako kako ja to vidim, nisu „podržali“ protestnu studentariju - u tom slučaju ja bih ih prvi isponapušavao - nego su u protestujućim studentima, sasvim u skladu sa Jevanđeljem, videli svoje bližnje, a ne „obojene revolucionare“ i rušitelje „tradicionalnih vrednosti“ koje onakve kakvima ih zamišlja (i telali) Sunčanikov paškvilant i njegovi sponzori, svečano nabijam na famozni figurativni qwrz.

Posebno je odvratan - što će reći drag sponzorskim ušima - islamofobski deo svetosavske prdnjave u kome Mojsilović novopazarskoj studentariji nabija na nos što nisu bili na pomenu „istinskim“ žrtvama genocida u Podrinju i Birču, dočim su bili - paškvilant tvrdi da ih je lično video (čitaj: špijunirao) - na „poklonjenju žrtvama izmišljenog genocida u Srebrenici“. Ako neko ima stomak - i HTZ opremu - neka stisne muda i poseti portal Sunčanika da bi se podvigom čitanja prosera epskih razmera uverio do kakvog rasula uma, mišljenja i jezika vodi jedna animistička, etnofiletistička jeres.