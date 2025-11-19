Slušaj vest

Ja sam nekad davno čuo, pa zaboravio, sve dok ga iz nekog skladišta trećih metaka nije izvukla rusodupeljubiva urednica RT Balkan Ljubinka Milivojevna Milinčićovna i dala mu zadatak specijaljnjava naznačenija u vidu TV proseravaonice na veliko, na televizor RT Balkan, odakle napred pomenuti širi meku rusku moć.

Priznajem - oprostite mi pola - da sam jednom zgodom stisnuo muda, obukao HTZ opremu i odvažio se da pogledam Vrzićevu proser emisiju. Izazov je bio preveliki da bih odoleo. Sindrom doktora Šmita, šta reći. Vrzićeve, naime, gošće bile su must see dame Ljilja Smajlovićka, multiširiteljnica mekih moći, i već pomenuta Milinčićovna.

I šta kažem? Kakvi su mi bili utisci? Šta da vam kažem.

Odgledao sam možda nekih desetak minuta i umalo nisam pobacio. Tolika je bila meka moć sladunjavih proseravanja.

Onda je Vrzić ponovo nestao u dubinama mog zaborava, iz koga je kao čupko iz kutije izronio pre dva dana, nakon što mi je neko kroz moj prozor u svet Vajber ubacio snimak Vrzićevog solo RT balkanskog prosera na temu šta se događa malim narodima - u datom slučaju Crnogorcima i Srbima - kad prestanu da budu Srbi i kad se nešto kao uskurče protiv vrzićopitateljnice Matuške Rosije.

Kao svedoka-saradnika u RT balkanskom megaproseru, Vrzić je kao nekromant prizvao Svetog Petra Cetinjskog, koji je - ovoga puta kroz Vrzićevo dupe - ponovio ono što je nekad davno, dok su Crnogorci bili Srbi, navodno rekao. A evo šta je rekao: „Neka je proklet do desetog koljena svako ko izda Rusiju. Ako li odstupite od pokrovoteljstva jedinorodne i istoverne Rusije, otpadaće vam meso sa kostiju.“

Onda su - glagolji Vrzić - Crnogorci prestali da budu Srbi i posledično prestali da se plaše svetopetrocetinjske - umal, grešna mi duša, ne napisah „Vrzićeve“ - kletve i u izdaji otišli tako daleko da su se drznuli da pošalju svoju vojsku u NATO rat protiv Rusije, „koji se sprema“, tvrdi Vrzić.

Vrzić je nadalje, poetikom svekrve koja ćerku kara, a (CVisokoj) snaji prigovara, odvalio da neki znaci smutnog vremena ukazuju na opasnost da i Srbi prestanu da budu Srbi i da posledično budu prokleti do desetog koljena i da im meso počne otpadati sa kostiju.

A evo, što reko Blic, o kakvim je to znacima vremena govorio novindžija posebnog kova Vrzić. Kao loš znak vremena - koji može dovesti do otpadanja Srbije od Rusije i (Visokih) kostiju sa mesa - Vrzić je „ocenio“ posetu Ane Brnabićke Kijevu i - da sve bude crnje i gore - Visoku Posetu francuskom predsedniku Makronu, koji (obaveštava Vrzić) „vodi rat protiv Rusije“, čak i u Vrzićevoj postojbini, deep spaceu.