Šta su na vlasti uradile, to je tema za neku drugu kolumnu. Važno je napomenuti da su se i Đidova i moja stranka uspentrale na vlast zahvaljujući tome što su imale članstvo i što su bile dobro organizovane. Svaka, doduše, na svoj način i sa svojim predznakom. (A imale su i profesionalna vođstva i rukovodstva.)

Stranka Đilasa (Milovana) na vlast se uspentrala revolucionarnim (nasilnim) putem, stranka čiji je član bila moja neznatnost se vlasti domogla na izborima. Napred rečenim pisac je hteo da kaže isto što govore i vrapci pod beogradskim strehama: da je nemoguće osvojiti vlast - bilo nasilnim, bilo legalnim putem - bez politički organizovanog i hijerarhijski ustrojenog članstva.

Ako je neko nezadovoljan stepenom razvaljenosti institucija, pa ako je rad da to popravi, to može uraditi samo tako što će se i sam institucionalizovati, što će reći: verifikovati se kao deo političkog sistema, kakav god on bio. Da bi se promenio sistem, mora se biti deo sistema, nipošto slučajni prolaznik.

Da je to tome tako i da drugačije ne može biti, pokazaćemo na „manjoj skali“ na (aktuelnom) studentskom pitanju. Mogao je, recimo, Prijatelj Studenata imati najviši stepen znanja o tranzicionoj pravdi u Evropi, i šire, ništa mu to ne bi vredelo da nije najpre upisao fakultet, potom diplomirao, magistrirao i (pretpostavljam) doktorirao. Ako je već nemoguće položiti ispit i diplomirati bez upisanosti na fakultet, zapitajmo se koliko je nemogućije promeniti stanje političkih stvari u ovoj ili onoj državi bez upisa u registar političkih stranaka.

Idemo dalje. Ako neko naumi da upiše fakultet i da diplomira, pre upisa mora znati šta hoće da studira, slično tome onaj ko hoće da se upusti u politiku mora imati ideju - tj. ideologiju - šta (i kako) tačno hoće da promeni i popravi. Problem profesionalizacije političkih rukovodstava, bez čega nema ozbiljne politike - a za koje studentski prijatelj tvrdi da je rezervisano za ozbiljnije države - lako je rešiv. Ko god osvoji poslaničko mesto u parlamentu, momentalno postaje profesionalni političar, a stranke kojima se posreći da osvoje dosta poslaničkih mesta dobijaju dosta para od države. Parlamenti su škole profesionalnih političara koji se tako školuju o trošku države, u skupštinskim nadmetanjima peku zanat, stiču političko iskustvo i - kad kucne njihov čas - avanzuju u partijskoj hijerarhiji, a kad se stranka uspentra na vlast, i u državnoj hijerarhiji.

Budući da imam još toliko toga da napišem - a karakterologija curi - našu ću današnju kolumnu završiti u zajebantskom tonu, „muškošoivinističkosrbijanskom metaforom“ o Srpkinjama (oba pola) koje bi da se pojebu, a da im ne uđe, koja je - što je Prijatelju promaklo - bila metafora za dilbere/ke koji bi da naprave politički profit, a da ne uđu u političku arenu ili da uđu posredno, preko tuđe grbače.