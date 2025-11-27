Slušaj vest

ko­je, opet, proi­zi­la­ze iz ap­so­lu­t­nog po­ma­nj­ka­nja sa­mo­re­fle­k­si­je, što će re­ći kri­ti­č­kog pro­mi­šlja­nja o vla­sti­tim mi­sli­ma, uve­re­nji­ma i pos­tu­p­ci­ma, kao i ra­z­mi­šlja­nja o pri­ro­di stvar­nos­ti.

Ta­mo gde ne­ma sa­mo­re­fle­k­si­je - kao što je npr. ne­ma kod „nas“ (je­bo ja nas), sva­ka se mi­sao sma­tra ve­č­nom isti­nom i mi­šlju ve­li­kih lju­di, pa još kad se ta­kva sa­ka­ta mi­sao na­cio­na­li­zu­je, pa kad se po­č­ne mi­sli­ti „sr­p­skom mi­šlju“ (Ko­štu­ni­ca), sa „sr­p­skog sta­no­vi­šta“ (ko­je je Lo­m­par iždže­pa­rio od Cr­njan­skog), br­zo se po­č­ne mi­sli­ti gu­zi­com i na kra­ju stva­ri odla­ze u 3LPM.

Ne­ki mo­ji na­cio­nal­no sve­sni i po­li­ti­č­ki ko­re­k­t­ni dru­ga­ri iz one ka­fa­ni­ce zna­li su da mi pre­ba­ce da u mo­joj te­zi o lo­šem kva­li­te­tu sr­p­ske psi­ho­lo­gi­je i sr­p­skog mi­šlje­nja ima na­tru­ha au­to­ra­si­za­ma (ma­li omaž Abu Ći­r­ja­ku), na šta sam od­go­va­rao da je to ko­je­šta, da je s na­ma u ra­snom i bio­lo­škom smi­slu sve u re­du, da je pro­blem u to­me što nas (je­bo ja nas) sr­p­ska mi­sao i sr­p­sko sta­no­vi­šte već dve­sta go­di­na ube­đu­ju da je do­vo­lj­no ro­di­ti se kao Sr­bin (s Ko­so­vom u sr­cu), pa da ti sva­ka mi­sao bu­de ka vla­di­či­na.

Što je, na­rav­no, da­le­ko od či­nje­ni­č­nos­ti. Stvar sto­ji ova­ko: mo­ra se do­bro za­gre­ja­ti - i du­go gre­ja­ti - sto­li­ca da bi se nau­či­lo do­bro pro­mi­sli­ti o so­p­stve­nom mi­šlje­nju, po­tom o svo­jim uve­re­nji­ma, pos­tu­p­ci­ma i pri­ro­di stvar­nos­ti (na na­šem slu­ča­ju po­li­ti­č­ke, ne on­to­lo­ške).

Avaj, to je ne­mo­gu­ća mi­si­ja u sre­di­ni u ko­joj se, kad ne­ko ne­što do­bro pro­m­si­li pa to ka­že (ili na­pi­še), ka­že da taj „se­re“, a u ko­joj se kad ne­ko ke­nja i ba­lje­zga za sve pa­re ka­že da taj „fi­lo­zo­fi­ra“ i u ko­joj se me­ga­ba­lje­zga­nja ti­pa „mi mo­že­mo i ono što ne mo­že­mo“ ili „Ja­se­no­vac je na­j­ve­ći sr­p­ski po­d­ze­m­ni grad „ - sma­tra­ju zve­zda­nim tre­nu­ci­ma sr­p­ske mi­sli i sr­p­skog sta­no­vi­šta (ko­je sa­bor­no na­bi­jam na qw­rz, sku­pa s mi­slio­ci­ma).

Vra­ti­mo se mi u ka­fa­ni­cu. Oni mo­ji na­cio­nal­no sve­sni i po­li­ti­č­ki ko­re­k­t­ni dru­ga­ri se ne pre­da­ju la­ko. Ka­žu da pre­te­ru­jem, da to to­me ni­je baš ta­ko, na šta ja - zna­ju­ći gde su na­j­ta­nji - ka­žem: „Je l’ vi mi­sli­te da je otac Ta­dej u pra­vu kad ka­že ka­kve su ti mi­sli, ta­kav ti je ži­vot“, na šta dru­ga­ri ka­žu da je ta­ko i ni­ka­ko dru­ga­či­je, na šta ja ka­žem: „E do­bro, pri­se­ti­te se šta je sve bi­lo u po­sled­njih tri­de­set go­di­na, osvr­ni­te se oko se­be, po­gle­da­j­te ka­kav ‘nam’ je ži­vot, pa će vam bi­ti ja­sno ka­kve su ‘nam’ mi­sli.“