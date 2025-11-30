Slušaj vest

Na kompaniji NIS počivaju energetska bezbednost, snabdevanje industrije i opšta ekonomska stabilnost u državi. Zbog toga je važno jasno objasniti zašto je vreme da Srbija sama preuzme sudbinu NIS-a u svoje ruke.

Prvo, postalo je očigledno da Rusija po pitanju NIS-a ne deluje u interesu Srbije. Iako su ruski zvaničnici savršeno svesni razmera rizika u koji sankcije dovode srpsku privredu, ruska strana i dalje odbija da proda NIS Srbiji. Već skoro godinu dana je sasvim jasno kakva su sankcije pretnja po Srbiju, ali sa ruske nije preduzeto apsolutno ništa što nam može pomoći da rešimo ovaj veliki problem. To jasno pokazuje da Moskva NIS vidi pre svega kao vredan politički alat, bez kojeg ne želi da ostane ni po ceni većoj od tržišne. Naravno, svaka suverena država, pa i Rusija, donosi odluke imajući isključivo sopstvene interese u vidu. Ipak, u ovom slučaju, ruski i srpski interesi se jednostavno ne poklapaju i Srbija ima svako pravo da pragmatično pristupi situaciji i uradi ono što je neophodno, jer kada je ulog opstanak domaće ekonomije, odluke ne smeju da se donose „zarad mira u kući“.

Sa druge strane, američka administracija je u više navrata pokazala spremnost da izađe u susret Srbiji. Rokovi za primenu sankcija pomerani su preko osam puta i Amerikanci su kroz ceo proces Srbiji ostavili prostor da sama pronađe rešenje. U skladu sa spoljnom politikom balansiranja, Srbija je pokušavala da nađe rešenje koje je prihvatljivo i Amerikancima i Rusima. Ipak, do sada je postalo jasno da su njihove pregovaračke pozicije previše udaljene i prioritet ne sme da bude kompromis u situaciji gde za njega nema prostora, već je neophodno naći rešenje koje će neupitno zaštititi snabdevanje energijom i ekonomsku stabilnost naše zemlje.

Jedna od realnih opcija jeste nacionalizacija NIS-a, na šta Srbija po Ustavu i normama međunarodnog prava ima puno pravo. Neki smatraju da je nacionalizaciju neophodno zaobići jer investitori ne gledaju pozitivno na korišćenje tog mehanizma od strane vlasti, ali u slučaju NIS-a, nacionalizacija bi se pozitivno odrazila na poverenje investitora, jer niko sa dobrim namerama ne ulaže u države sa paralizovanim energetskim sistemom. Bilo bi previše zaključiti da je nacionalizacija NIS-a jednaka zabadanju noža u leđa Rusima kada je Srbija skoro godinu dana od najave sankcija pokušavala da nađe kompromisno rešenje po svaku cenu, do čega nije došlo pre svega zbog nepopustljivosti ruske strane.

Druga često pominjana opcija - da treća strana jednostavno kupi NIS od ruskog vlasnika - u praksi je gotovo neizvodljiva, koliko god bila u skladu sa srpskom politikom balansiranja. Amerikanci bi takvu transakciju tolerisali samo pod jednim uslovom: da sav novac koji bi Srbija platila Rusima bude uplaćen na poseban, zamrznuti račun, kojem ruska strana ne bi imala pristup. Teško je očekivati da će Rusija pristati da proda kompaniju, a da zapravo ne dobije novac za nju, ali opet, to što se Rusija nalazi u nezavidnom položaju jednostavno nije tema za Srbiju, suočenu sa egzistencijalnom pretnjom.