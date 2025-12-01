Slušaj vest

Tramp je poručio da će tu biti lakše i da će akcije početi uskoro. Ova izjava se uklapa u širu demonstraciju američke vojne moći u regionu tokom poslednjih meseci.

Paralelno s tim, američka administracija je označila predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove saradnike kao pripadnike strane terorističke organizacije Kartel de los Soles. Stručnjaci ističu da ovakvo etiketiranje omogućava nametanje novih sankcija Madurovom režimu, ali ne daje pravni osnov za upotrebu vojne sile.

Samo nekoliko nedelja ranije, državni sekretar Marko Rubio i sekretar odbrane Pit Hegset su eksplicitno rekli Kongresu da SAD nemaju pravni osnov za kopnenu intervenciju u Venecueli, niti nameru da je pokrenu. Ideja Trampove administracije jeste da oživi Monroovu doktrinu, dva veka staru politiku SAD - a koja Latinsku Ameriku smatra svojim dvorištem uticaja.

Nameru da učvrsti američku dominaciju nad zapadnom hemisferom Tramp pokušava da ostvari tzv. ratom protiv droge. U sklopu toga on je optužio i kolumbijskog predsednika Gustava Petra da je ilegalni vođa narko-industrije. Time nastoji da destabilizuje države čije vlade ne žele da se usklade s njegovim zahtevima ili mu nisu po volji. Tako je Brazil kažnjen carinama od 40 odsto, dok Nikaragvi prete čak 100-procentne carine. S druge strane, oni koji su kooperativni bivaju nagrađeni, pa je tako Argentina spasena od ekonomske propasti, dok su Salvador, Ekvador i Gvatemala obezbedili povoljne nove trgovinske sporazume.

Tokom svog prvog mandata Tramp je pokušao da sruši Madura indirektnim metodama i u tome nije uspeo. Sada svedočimo drugom pokušaju, samo s jačom američkom vojnom prisutnošću, ali bez jasnih znakova da su SAD definitivno odlučile da se upuste u otvorenu vojnu intervenciju.

Vašington još uvek računa da će napadi na brodove, ekonomski pritisak i potencijalno lansiranje raketa s mora na kopnene ciljeve u Venecueli uzdrmati režim, bez potrebe za ratom. Ipak, niko ne može potpuno isključiti vojnu intervenciju zbog dobro poznate Trampove nepredvidljivosti.