Količina (i intenzitet) pičvajza, buke, besa, prepičkavanja i fizičkih sukobljavanja na lokalnim izborima u tri opštinice pokazala je da bi buke, besovi, pičvazji i fizička sukobljavanja na republičkim izborima morali biti biblijskih razmera - da bi tu i krv lako mogla pasti - a da bi post festum manje-više sve ostalo isto, što će reči da bi kriza po ko zna koji put bila odložena ad infinitum.

Stvari bi ostale manje-više iste i kriza bi bila odložena na još duži period, čak i u slučaju da dobra vila Ravijojla čarobnim štapićem - ne vidim kako bi se to moglo izvesti drugačije - obezbedi „više nego ubedljivu“ pobedu Antivisokom bloku. Pisac hoće da kaže sledeće: za budućnost srbske opštenarodne razjebanosti, zapenušanosti, meteža i međusobne mržnje potpuno je nebitno ko će (a pogotovo kako će i koliko dugo) obnašati polovičnu vlast. Kažem „polovičnu“ zato što i sadašnji obnašalac i svi budući obnašaoci vlasti mogu računati isključivo na autoritet i lojalnost u redovima sopstvene klijentele, što će za rezultat - ko god da bio alfa mužjak - imati produžetak buke, besova, pičvajza i fizičkih sukobljavanja, samo sa obrnutim (kako stvari stoje ne mnogo različitim) predznakom.

Srpsko društvo je u periodu 2001-2003. imalo (možda i poslednju) priliku da se integriše kao politička zajednica - pojam kojem ćemo posvetiti jednu od naših sledećih kolumni - i plebiscitarno se (sa 93 : 7%) opredelilo za ostanak u pretpolitičkoj plemenskoj zajednici, na krv i nož posvađanoj oko kontrole nad parama i distribucijom zejtina i brašna, ali zauzvrat, na rečima, ko zapeta puška spremnoj da - vođena idejom „srpskog integralizma“ - umal ne napisah pirinča - ujedini Srbe unutar granica srpskog sveta, zaumnog projekta oko koga su postigli visok stepen saglasnosti „vlasni“ Aleksandar II Vulin i opozicioni Milo I Lompar, inače u svemu drugom na krv i nož zavađeni.

Jeste da sam prestar da se kandidujem za takmičenje Mis Mudijade 2026, ali ipak ću napisati ono što sam naumio, ako ni zbog čega drugog, a ono da bi mi onaj moj drug iz Kanade po ko zna koji put poslao email sledeće sadržine: „Jebo zemlju u kojoj si ti glas razuma.“

Pa, da krenem na posao. Prvi korak ka suočavanju sa krizom - koja će biti bolna, ali valja napomenuti da će nesuočavanje biti bolnije - i smirivanju unutrašnjih napetosti morao bi biti smirivanje regionalnih napetosti, odustajanje od manje ili više otvorenih mešanja u stvari drugih država, davanja lažnih nada regionalnim Srbima da će uskoro živeti u Majčici Srbiji - koja nije u stanju da živi sama sa sobom - i opštenarodna akcija sređivanja sopstvenog zapuštenog dvorišta, u kome je budalizam uzeo toliko maha da srbska hrišćanska crkva sudski progoni hrišćane, što će biti tema naše sutrašnje kolumne.