FAMOZNO: DEZINTEGRALIZAM
Količina (i intenzitet) pičvajza, buke, besa, prepičkavanja i fizičkih sukobljavanja na lokalnim izborima u tri opštinice pokazala je da bi buke, besovi, pičvazji i fizička sukobljavanja na republičkim izborima morali biti biblijskih razmera - da bi tu i krv lako mogla pasti - a da bi post festum manje-više sve ostalo isto, što će reči da bi kriza po ko zna koji put bila odložena ad infinitum.
Stvari bi ostale manje-više iste i kriza bi bila odložena na još duži period, čak i u slučaju da dobra vila Ravijojla čarobnim štapićem - ne vidim kako bi se to moglo izvesti drugačije - obezbedi „više nego ubedljivu“ pobedu Antivisokom bloku. Pisac hoće da kaže sledeće: za budućnost srbske opštenarodne razjebanosti, zapenušanosti, meteža i međusobne mržnje potpuno je nebitno ko će (a pogotovo kako će i koliko dugo) obnašati polovičnu vlast. Kažem „polovičnu“ zato što i sadašnji obnašalac i svi budući obnašaoci vlasti mogu računati isključivo na autoritet i lojalnost u redovima sopstvene klijentele, što će za rezultat - ko god da bio alfa mužjak - imati produžetak buke, besova, pičvajza i fizičkih sukobljavanja, samo sa obrnutim (kako stvari stoje ne mnogo različitim) predznakom.
Srpsko društvo je u periodu 2001-2003. imalo (možda i poslednju) priliku da se integriše kao politička zajednica - pojam kojem ćemo posvetiti jednu od naših sledećih kolumni - i plebiscitarno se (sa 93 : 7%) opredelilo za ostanak u pretpolitičkoj plemenskoj zajednici, na krv i nož posvađanoj oko kontrole nad parama i distribucijom zejtina i brašna, ali zauzvrat, na rečima, ko zapeta puška spremnoj da - vođena idejom „srpskog integralizma“ - umal ne napisah pirinča - ujedini Srbe unutar granica srpskog sveta, zaumnog projekta oko koga su postigli visok stepen saglasnosti „vlasni“ Aleksandar II Vulin i opozicioni Milo I Lompar, inače u svemu drugom na krv i nož zavađeni.
Jeste da sam prestar da se kandidujem za takmičenje Mis Mudijade 2026, ali ipak ću napisati ono što sam naumio, ako ni zbog čega drugog, a ono da bi mi onaj moj drug iz Kanade po ko zna koji put poslao email sledeće sadržine: „Jebo zemlju u kojoj si ti glas razuma.“
Pa, da krenem na posao. Prvi korak ka suočavanju sa krizom - koja će biti bolna, ali valja napomenuti da će nesuočavanje biti bolnije - i smirivanju unutrašnjih napetosti morao bi biti smirivanje regionalnih napetosti, odustajanje od manje ili više otvorenih mešanja u stvari drugih država, davanja lažnih nada regionalnim Srbima da će uskoro živeti u Majčici Srbiji - koja nije u stanju da živi sama sa sobom - i opštenarodna akcija sređivanja sopstvenog zapuštenog dvorišta, u kome je budalizam uzeo toliko maha da srbska hrišćanska crkva sudski progoni hrišćane, što će biti tema naše sutrašnje kolumne.
Šta kažete na ovo? Ne znam. Znam šta kažu vrapci, citiram: „ahahahaha.“