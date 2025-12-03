Slušaj vest

Moram reći - i to „s ponosom“, što rekli ovdašnji političari - da sam veoma ponosan na novosklepotinu, kombinaciju dezorijentacije i orijentalizma, koji, kako ćemo videti, nisu toliko oprečni pojmovi.

Hajde najpre da vidimo šta bi to bila „orijentacija“. Osnovno značenje pojma „orijentisati“ je: ustanoviti gde se neko/nešto nalazi u prostoru. Ali nije to jedino značenje. Može se, recimo, znati tačna pozicija u prostoru i istovremeno nemati pojma kuda udariti. Osim snalaženja u prostoru i određivanja pozicije u odnosu na strane sveta, orijentacija podrazumeva i snalaženje u apstrakcijama, poput profesionalne, ideološke, pa čak i polne (seksualna orijentacija).

Imajući napred rečeno u vidu, novokovanica „dezorijentalizam“ označava stanje prostorne i misaone dezorijentacije u komorbiditetu sa orijentalizmom, od koga se - za razliku od Osmanlija, od kojih smo ga i primili - nikada nismo oslobodili.

Srbska dominantna elita, koju ćemo provizorno nazvati „dezorijentalisti“ - a za kojom se povodi većina Srba svih i svuda - veoma je nezadovoljna (inače veoma povoljnim) geografskim položajem Srbije i, kao onaj Isaković Miloša Crnjanskog, neprestano žele da Srbiju premeste što dalje na istok. Ali - kao i u Isakovićevom slučaju - ne zato što na istoku (o kome žalosno malo zna) ima neka posla ili što mu se tamo nešto sviđa, nego naprosto zato - kao i Isaković - da ne bi bila tu gde jeste i da se, takva kakva je, ne bi uredila.

To bi, da kažemo, bila (ispravljiva) geopolitička dezorijentacija, čija je (mnogo manje popravljiva) majka psihopolitička dezorijentacija, na koju sam straćio terabajte i terabajte u Famoznim kolumnama, što ne znači da nećemo ponoviti gradivo.

Za razliku od klasične (dez)orijentacije - koja se odnosi na prostor (i prostorne granice) - psihopolitička orijentacija je veština određivanja granica sopstvenih snaga i mogućnosti. I tu silazimo u srce srbskoistorijske tame, u samu srž problema koji su „nas“ (jebo ja nas) doveli u ovaj ćorsokak. Svi u (pret)političkoj Srbiji kao da su pariski šezdesetosmaši - hoće sve, i to odmah i to po svaku cenu, što bi, sve skupa uzev, izazvalo žestoke krokodilske pičvajze i u bari (kaljuzi?) mnogo većoj od Srbije.