Neguju jedan konceptualno vrlo pristrasan koncept pravoslavnog hrišćanstva, takozvanog „svetosavlja“ iliti „pravoslavlja (lošeg) srpskog stila“.

Kad sam pre nekoliko godina po službenoj dužnosti odgledao TV prenos proslave (fiktivne) osamstogodišnjice autokefalnosti u Svetom Sava centru, postalo mi je kristalno jasno šta je N. N. hteo da kaže kad je napisao, citiram: „Princip profanacije počiva na profanaciji sakralnog.“ Od tada naovamo, stvar je eskalirala (o detaljima eskalacije biće reći kada za to kucne čas). Takvo stanje svetosavskih stvari se, naravno, nije dopalo (sve ređim) agnosticima, ali ni popriličnom broju verujućih ljudi, među njima i teologa, koji su iskoristili ustavno pravo laičke države da kritikuju crkveni vrh.

I šta onda? Umesto da i crkveni vrh iskoristi svoje ustavno pravo pa da, ako je u kritikama „prepoznao“ elemente uvrede časti, kritičare utuži državnom sudu (preporučujem onaj u Timočkoj) i zatraži odštetu za duševne boli, crkveni menadžment je kritičare stao pozivati na Crkveni sud, umal, grešna mi duša, ne napisah „sud njihove partije“. Sud poslednjih meseci radi punom parom u zgradi patrijaršijske Lubjanke, pod rukovodstvom sinodalnog Višinskog, već poslovičnog protojevreja staforda Džomića. Očekivao sam da će posle jesenašnje studentske afere sud promptno pozvati i mitropolita Justina - takođe zbog verbalnog delikta - ali nešto se tu zatajilo, mitropolit je visok čin, nije zgodno... Trt, mrt i tako to.

Kao kompenzaciju, predsednik suda (ime i prezime poznati redakciji) naložio je Višinskom Džomiću da „intenzivira“ već započeti proces protiv sitnijih riba Vukašina Milićevića i Blagoja Pantelića i da zatraži najstrožu kaznu, izopštenje iz crkvene zajednice, koje podrazumeva i omiljenu Amfilohijevu alatku, takozvanu anatemu, koja je - uzimajući u obzir stanje stvari - u stvari nenamerni blagoslov. Izopštenje - ekskomunikacija - relikt je prošlosti, srednjovekovna praksa primenjivana isključivo u slučajevima radikalnih doktrinarnih odstupanja, tzv. jeresi, od kojih su neke po skromnom sudu ove neznatnosti bile „hrišćanskije“ od crkvenih mainstreamova.

Evo, recimo, kakve je doktrinarne prestupe napravio „prezviter“ Vukašin Milićević - teolog koga bi svaka crkva, osim svetosavske, držala kao malo vode na dlanu - a u čiju sam psihodelično-polupismenu optužnicu imao uvid. Krivično delo br 1. Učestvovanje u podkastu „Pop, peder i pravnik“, što - according to Džomić - „samo po sebi svedoči o njegovom moralnom i duhovnom sunovratu i krajnje nesvešteničkom ponašanju“.